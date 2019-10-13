Итоги Гран-при "Формулы-1" в Японии были подведены с ошибкой - результаты были даны по итогам 52-х кругов, а не необходимых 53-х, сообщает "Чемпионат.com". Ошибка была допущена из-за того, что сигнализация сработала до того, как лидирующий пилот "Мерседеса" Валттери Боттас прошел финальный круг.

Итоги Гран-при Японии были подведены с ошибкой

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