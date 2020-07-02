Общество
ИнтерфаксИтоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
"ТИК приняла решение признать недействительными результаты голосования на участке 2783 в Раменках", - сказал Венедиктов в четверг. По его словам, речь идёт об участке, где ранее в ходе видеонаблюдения был зафиксирован вброс бюллетеней.
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Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Происшествия
Пассажир Toyota Sprinter погиб в аварии в Томаринском районе
37-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Сахалин.Инфо 19:23
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
МонаВиста 12:10
Культура
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
Джадж снимет два новых сезона шоу, в которых он снова озвучит главных героев.
Mockva.ru 20:19
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service 08:04
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Армия и оружие
Авиация аравийской коалиции атаковала несколько провинций Йемена
Как сообщает телеканал Al Masirah, боевая авиация аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла массированные удары по нескольким провинциям Йемена.
Московский Комсомолец 19:25
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Киберспорт
По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка
Игромания.ру 14:36
Общество
Центризбирком подвел итоги голосования по 55% обработанных бюллетеней
Члены избирательной комиссии подсчитали число голосов по результатам 55% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.
ПолитРоссия 15:53
Футбол
Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»
РИА Новости 15:36
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК вчера в 15:07
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
Политика
Путин сегодня обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 05:19
Здоровье
В Хакасии коронавирусом заразилось 208 детей
Как сообщало 19rus.info, всего по состоянию на 10 часов 1 июля в Хакасии зарегистрировано 1 904 случая заболевания COVID-19, в т. ч. 208 среди детей (10,9% от общего числа заболевших).
ИА Хакасия 01:37
Экономика
Полковник ИГНАТЕНКО наконец возглавил тюменское УЭБ и ПК
В среду, 24 июня, на Соборной площади в центре Омска состоялся приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне парад, перенесенный с традиционного 9 мая на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.
Коммерческие Вести вчера в 22:28
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
ToDay News Ufa 14:20
Музыка
Канье Уэст выпустил новый клип о коронавирусе и Black Lives Matter
Канье Уэст выпустил новый клип, в котором затронул две основные проблемы, захлестнувшие США в 2020 году.
Mockva.ru вчера в 23:46
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Новый Suzuki Across очень сильно напоминает Toyota RAV4 актуального поколения, за исключением некоторых деталей экстерьера и шильдиков.
SpeedMe 17:22
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Общество
Минкомсвязь до конца года продлит доступ к социально значимым сайтам
Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 декабря 2020 года.
РБК вчера в 11:02
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Политика
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 55,22%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%.
Вести Подмосковья 03:58
Общество
27 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 1,6 %. Всего в регионе выявлено 1734 случая COVID-2019.
Телепорт 02:50
Здоровье
ВОЗ изучит данные о новом штамме свиного гриппа в Китае
В Китае появилась информация о новом штамме свиного гриппа. Эксперты ВОЗ намерены изучить появившиеся данные.
ToDay News Ufa 16:36