"ТИК приняла решение признать недействительными результаты голосования на участке 2783 в Раменках", - сказал Венедиктов в четверг. По его словам, речь идёт об участке, где ранее в ходе видеонаблюдения был зафиксирован вброс бюллетеней.

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

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