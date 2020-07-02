Общество

ИнтерфаксИнтерфаксИтоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

"ТИК приняла решение признать недействительными результаты голосования на участке 2783 в Раменках", - сказал Венедиктов в четверг. По его словам, речь идёт об участке, где ранее в ходе видеонаблюдения был зафиксирован вброс бюллетеней.
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