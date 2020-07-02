Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными. «По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», — передает ТАСС его слова.

Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом

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