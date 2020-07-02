Политика
АБНИтоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными. «По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», — передает ТАСС его слова.
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с чего всё началось
ЦИК в пятницу планирует утвердить итоги общероссийского голосования по поправкам в конституцию, которое завершилось 1 июля. По данным ЦИК, после обработки всех бюллетеней, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%.ТАСС05:46
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Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Политика
За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% россиян
В Ненецком автономном округе более половины жителей выступили против поправок. Итоги электронного голосования подводились отдельно.
Дилетант 05:57
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Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
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«Новой путинской эре понадобятся новые идеи»: западные СМИ о поправках
В Конституции будет закреплен приоритет российского права над международным, как и вера в Бога и неприятие любого образа жизни, не соответствующего традиционному понятию семьи.
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
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Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован
Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве.
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Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Политика
Навальный заявил, что все граждане голосовали против поправок
Фальшивкой и огромной ложью являются результаты голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил Алексей Навальный 1 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 17:41
Политика
Поправки в Конституцию поддержали 71,74% жителей Воронежа
В Воронеже поправки поддержали 71,74% проголосовавших. Против изменений высказались 27,46%.
РИА Воронеж 05:08
Футбол
Кашшаи прокомментировал работу судей на матче «Ростов» — «Краснодар»
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал моменты матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» и оценил работу судей.
Спорт-Экспресс 10:18
Политика
Эксперт назвал «аномальными» 22 млн голосов на голосовании по Конституции
Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин по итогам анализа 88 млн избирателей пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать «аномальными».
Росбалт 07:34
Политика
В Кремле ответили на призыв сенатора США ввести санкции против Путина
В Кремле прокомментировали заявление сенатора США, предложившего ввести ограничительные меры президента РФ Владимира Путина и властей страны за "сговор" с движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в России).
Накануне.Ru 03:11
Общество
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Претенденту в президенты Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
RT на русском 10:20
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Россия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
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В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 10:26
Общество
Илон Маск продаст четыре своих дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн
По данным зарубежных СМИ, покупателем домов Илона Маска выступить компания-застройщик Arya Chalon, LLC, которой владеет Арди Тавангариан.
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Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей
Компания Hyundai приступила к строительству под Петербургом собственного завода по производству двигателей.
Daily-Motor.Ru 03:41
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Дела об убийстве екатеринбуржца росгвардейцами не было и не будет
В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту "убийства из-за четырех рулонов обоев" екатеринбуржца Владимира Таушанкова.
Уралинформбюро 09:57
Армия и оружие
Герасимов обсудил с главой Военного комитета НАТО борьбу с COVID-19
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем борьбу с новой коронавирусной инфекцией и меры по предотвращению инцидентов в военной деятельности, сообщили в Минобороны России.
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Жена Игнашевича высказалась о реакции на интервью супруги Смольникова
Жена главного тренера московского «Торпедо» Сергея Игнашевича журналистка Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию на её документальный фильм «Нефутбольные истории» на канале «Матч ТВ», связанную со словами жены защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины.
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В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
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В России автомобиль ожидается уже в III квартале нынешнего года.
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Омбудсмен прокомментировала историю с оставленным в ломбарде ребенком
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ситуация с ребенком, оставленным в ломбарде, является недоразумением, он возвращен в семью.
РИА Новости 08:51
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Honor представила смартфон X10 Max с поддержкой 5G-сетей
Бренд Honor анонсировал новый смартфон Honor X10 Max, который станет один из самых крупных по габаритам среди всех моделей китайского производителя.
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