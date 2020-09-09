Политика
REGNUMИтоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
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«Не сделали ничего»: экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Украины
Комсомольская правдавчера в 15:14
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Политика
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
РИА Новости вчера в 23:39
Происшествия
В Челябинске избит координатор местного штаба Навального
На координатора челябинского штаба Навального Алексея Барабошкина вчера поздно вечером напали неизвестные и сильно избили.
Znak.com вчера в 22:37
Общество
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:30
Происшествия
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
Махачкала, 10 сентября 2020, 04:04 — REGNUM Доследственная проверка начата по факту смерти невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук, сообщает пресс-служба управления СК РФ по республике.
REGNUM вчера в 21:04
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Ученые назвали месяц рождения всех долгожителей
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Невские Новости вчера в 12:23
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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия 00:34
Футбол
В Польше вратарь встал в стенку во время штрафного удара
Вратарь «Вигры Сувалки» Йероним Зох в матче 2-го тура третьего польского дивизиона с «Блекитни Старгард» неожиданно встал в стенку во время исполнения штрафного удара в сторону ворот его команды.
Чемпионат вчера в 17:03
Происшествия
В Забайкалье вор раздал нуждающимся около 800 тысяч украденных рублей
Российская газета 01:02
Происшествия
В Сочи женщину задержали за поджог 11 автомобилей
РБК вчера в 11:32
Общество
В России отменили тендеры на строительство платной трассы до Казани
Inkazan вчера в 02:01
Общество
В Удмуртии выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 9 сентября 2020, 11:41 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 9 сентября выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 04:41
Общество
В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем
В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан.
Evo-rus.com 01:23
Политика
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль.
РБК вчера в 22:36
Футбол
«Реал» готов выплатить Бэйлу половину оклада, чтобы валлиец ушёл
Сообщалось, что у "Реала" нет предложений по Бэйлу.
Soccer.ru вчера в 11:15
Политика
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян
На сегодняшний день базовый доход выплачивают населению некоторые страны.
Evo-rus.com 00:54
Происшествия
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Катер и баржа столкнулись на реке в Сургуте (ХМАО), в результате погибли четыре человека, говорится в сообщении Следственного комиета.
РБК вчера в 14:33
Киберспорт
No More Heroes 3 из-за коронавируса перенесли на 2021 год
Возвращения Трэвиса Тачдауна с No More Heroes 3 придётся подождаться — разработчики перенесли экшен для Nintendo Switch на 2021 год.
Игромания.ру 01:22
Общество
Адвокат Колесниковой запросит экспертизу из-за ушибов у её подзащитной
Людмила Казак, адвокат члена президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена запросить экспертизу из-за ушибов у её подзащитной.
RT на русском вчера в 15:42
Армия и оружие
Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму
Военное дело 08 сентября в 06:54
Общество
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
«Не всякий беспорядок является плохим», — отмечает Deutsche Bank.
РБК вчера в 17:00
Политика
Экс-глава офиса Зеленского из-за угроз покинул Украину
Андрей Богдан, бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что покинул страну.
Москва 24 вчера в 19:08
Технологии
Эксперт сказал о проблемах при изменении настроек смартфона
Саров24 Эксперт объяснила, что этот режим разработан для тонкой настройки гаджетов, которую делают на производстве.
МедиаПоток 01:31
Авто
В России Volkswagen запатентовал новую семиместную модель
Как сообщает ToDay News Ufa, компания запатентовала в России внешность семиместного минивэна Viloran.
ToDay News Ufa 08 сентября в 16:04
Политика
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 06:23
Общество
Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя
Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки.
Ведомости вчера в 09:31
Единоборства
Эминов победил Касымбая на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Мухаммед Эминов победил казахстанца Муратбека Касымбая на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве.
RT на русском вчера в 17:04
Общество
Дожди в Ленобласти ожидаются ночью и утром в четверг
В четверг, 10 сентября, погода в Ленинградской области в целом будет облачной, днём с прояснениями, но ночью и утром пройдут дожди, передаёт пресс-центр ГУ МЧС по 47-му региону.
78.ru вчера в 15:32
Автоспорт
Перес объявил об уходе из Racing Point
CT news вчера в 18:33
Политика
Косачев отверг выводы о причастности России к отравлению Навального
Косачев заключил, что обе версии нелепы и фантасмагоричны и что на данный момент в связке «Навальный - отравление - Новичок – Россия» разорваны все связи.
Московский Комсомолец 00:58
Политика
Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
Газета.Ru вчера в 14:41