Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Происшествия В Челябинске избит координатор местного штаба Навального На координатора челябинского штаба Навального Алексея Барабошкина вчера поздно вечером напали неизвестные и сильно избили. 6

Общество Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре «Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении. 1,1K

Происшествия В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы Махачкала, 10 сентября 2020, 04:04 — REGNUM Доследственная проверка начата по факту смерти невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук, сообщает пресс-служба управления СК РФ по республике. 149

Здоровье Ученые назвали месяц рождения всех долгожителей Американские ученые открыли факт влияния на продолжительность жизни даты рождения человека. Назван месяц, в котором рождаются долгожители.

Хоккей Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс» Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.

Футбол В Польше вратарь встал в стенку во время штрафного удара Вратарь «Вигры Сувалки» Йероним Зох в матче 2-го тура третьего польского дивизиона с «Блекитни Старгард» неожиданно встал в стенку во время исполнения штрафного удара в сторону ворот его команды.

Общество В Удмуртии выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом Ижевск, 9 сентября 2020, 11:41 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 9 сентября выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. 37

Общество В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан. 1,4K

Киберспорт No More Heroes 3 из-за коронавируса перенесли на 2021 год Возвращения Трэвиса Тачдауна с No More Heroes 3 придётся подождаться — разработчики перенесли экшен для Nintendo Switch на 2021 год.

Политика Экс-глава офиса Зеленского из-за угроз покинул Украину Андрей Богдан, бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что покинул страну.

Политика Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным. 1K

Общество Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки. 240

Единоборства Эминов победил Касымбая на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова Российский боец смешанных единоборств Мухаммед Эминов победил казахстанца Муратбека Касымбая на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве.

Общество Дожди в Ленобласти ожидаются ночью и утром в четверг В четверг, 10 сентября, погода в Ленинградской области в целом будет облачной, днём с прояснениями, но ночью и утром пройдут дожди, передаёт пресс-центр ГУ МЧС по 47-му региону. 36