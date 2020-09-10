Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
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Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.В источнике
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«Не сделали ничего»: экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Украины
Комсомольская правдавчера в 15:14