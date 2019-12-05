Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».

Политика Рассекречено меню обеда Путина и Лукашенко Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов разместил в Twitter меню обеда президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на который те прерывались во время долгих переговоров в Сочи.

Происшествия Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя Головинский суд Москвы арестовал на два месяца водителя Сергея Медведева, который на машине въехал в вестибюль станции МЦК «Окружная» в Москве.

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Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».