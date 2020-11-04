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Итоги выборов в США могут спровоцировать ослабление рубля

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Исход выборов президента в США может повлечь падение рубля, однако имеются факторы, которые способны вернуть позиции российской валюте, считает эксперт Алексея Кириенко. Рубль выглядит перепроданным, торгуясь у многолетних минимумов.В источнике
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Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США

Российская валюта опять рухнула. Дальнейшее развитие событий на финансовом рынке напрямую зависит от исхода президентских выборов в США. Риск того, что падение лишь ускорится, велик.
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Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США

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Путин назвал провокаторами оскорбляющих чувства верующих и оправдывающих насилие

Глава государства назвал провокаторами как тех людей, которые, прикрываясь свободой слова, оскорбляют чувства верующих, так и тех, кто, используя это как повод, пытаются оправдать насилие и нетерпимость.
Путин назвал провокаторами оскорбляющих чувства верующих и оправдывающих насилие
Газета.Ru07:43