Итоги выборов в США могут спровоцировать ослабление рубля
Исход выборов президента в США может повлечь падение рубля, однако имеются факторы, которые способны вернуть позиции российской валюте, считает эксперт Алексея Кириенко. Рубль выглядит перепроданным, торгуясь у многолетних минимумов.В источнике
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Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Российская валюта опять рухнула. Дальнейшее развитие событий на финансовом рынке напрямую зависит от исхода президентских выборов в США. Риск того, что падение лишь ускорится, велик.
РИА Новостивчера в 00:00
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Результаты выборов в США могут усугубить положение российского рубля - аналитики
Московский Комсомолец23:25