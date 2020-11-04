Путин назвал провокаторами оскорбляющих чувства верующих и оправдывающих насилие

Глава государства назвал провокаторами как тех людей, которые, прикрываясь свободой слова, оскорбляют чувства верующих, так и тех, кто, используя это как повод, пытаются оправдать насилие и нетерпимость.