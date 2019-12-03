с чего всё началось

В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.

Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США

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