Коронавирус
Московский КомсомолецПутин назвал условие поездок на дачи в майские праздники
Владимир Путин предупредил о начале самого напряженного этапа борьбы с эпидемией, который продлится две недели. "Риски заразиться выходят на верхнюю планку, это может коснуться каждого", - подчеркнул президент, отметив, что россиянам надо строго соблюдать требования самоизоляции.
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Кино
К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру 11:43
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 26 апреля в 09:36
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек
Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09
Политика
Клинтон объявила о поддержке кандидата в президенты США Байдена
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон объявила о поддержке действующего претендента на пост главы государства Джо Байдена.
RT на русском 16:27
Наука
Редкие мутации могут отнимать годы вашей жизни
Ученые обнаружили горстку ультра-редких мутаций, возникающих при рождении и сбрасывающих годы жизни человека.
Популярная механика 14:47
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Политика
Путин пообещал парад авиации и салют в день Победы
Владимир Путин пообещал россиянам, что в День Победы состоится авиационный парад с участием самолетов и вертолетов.
Суть событий 12:55
Здоровье
Коронавирус сократил число заболевших гриппом
Как и COVID-19, грипп передается через капли жидкости из носа или рта больного. Также вирус может попадать на руки и другие поверхности.
Машины и Механизмы 05:15
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
По его данным, у 73% пользователей возникли сбои при работе сайта. Также 14% заявили о проблемах с мобильным приложением Twitter для iOS.
RT на русском 17:31
Технологии
Гендиректор Huawei Рен Чжэнфей: «HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS»
Гендиректор компании Рен Чжэнфей недавно заявил, что "HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS".
Дни24 02:30
Армия и оружие
Помпео вновь обвинил Иран в разработке ракетно-ядерного оружия
Вашингтон, 27 апреля 2020, 23:19 — REGNUM Последний космический запуск иранского военного спутника косвенно свидетельствует о разработке Ираном ракет большой дальности и ядерного оружия, заявил 27 апреля госсекретарь США Майк Помпео.
REGNUM вчера в 16:19
Здоровье
Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса
Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12
В Сети появился список смартфонов от компании Xiaomi, которые могут получить обновленную прошивку бренда MIUI 12.
Актуальные Новости вчера в 02:30
Здоровье
Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики
UfacityNews.ru 01:40
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Политика
В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию
Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 12:01
Армия и оружие
На юге России 1200 военных задействовали в дезинфекции объектов
Порядка 1200 военнослужащих подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа принимают участие в мероприятиях по дезинфекции объектов на юге России.
RT на русском 18:31
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru 18:25
Общество
В Калининграде продлили режим изоляции до 11 мая
Калининград, 28 апреля 2020, 19:57 — REGNUM По итогам совещания у президента, которое состоялось сегодня, 28 апреля, власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно.
REGNUM 12:57
Космос
Начались работы по созданию разгонного блока «Фрегат-СБУ»
AstroNews.ru 25 апреля в 09:20
Общество
Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной
В австрийском суде в течение последних трех лет рассматривается дело о защите Виктором Батуриным чести, достоинства и деловой репутации, которые, по версии бизнесмена, пострадали от действий его сестры Елены Батуриной.
РБК 08:51
Общество
Число инфицированных коронавирусом в США превысило миллион человек
Америка находится на первом месте по количеству заболевших и летальным исходам.
Государственные Вести 03:24
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 06:09