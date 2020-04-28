Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин назвал условие поездок на дачи в майские праздники

Владимир Путин предупредил о начале самого напряженного этапа борьбы с эпидемией, который продлится две недели. "Риски заразиться выходят на верхнюю планку, это может коснуться каждого", - подчеркнул президент, отметив, что россиянам надо строго соблюдать требования самоизоляции.
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Путин: Самый напряженный этап эпидемии коронавируса - впереди

Российская газета11:20

Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ещё не пройден

RT на русском11:05

Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России

Lenta.ru10:56

Путин заявил, что риски заразиться COVID-19 «вышли на верхнюю планку»

Интерфакс10:56

Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии

Комсомольская правда10:48

Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

РБК11:47

Путин заявил, что России удалось затормозить распространение коронавируса

Газета.Ru10:56
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Кино

К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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Общество

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
144
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру 11:43
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Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 26 апреля в 09:36
1,3K
Экономика

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
193
Происшествия

На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек

Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09
968
Политика

Клинтон объявила о поддержке кандидата в президенты США Байдена

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон объявила о поддержке действующего претендента на пост главы государства Джо Байдена.
RT на русском 16:27
Спорт

Турнир Карлсена. Непомнящий проиграл Магнусу на тай-брейке

ODDS.ru 14:12
Наука

Редкие мутации могут отнимать годы вашей жизни

Ученые обнаружили горстку ультра-редких мутаций, возникающих при рождении и сбрасывающих годы жизни человека.
Популярная механика 14:47
Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Политика

Путин пообещал парад авиации и салют в день Победы

Владимир Путин пообещал россиянам, что в День Победы состоится авиационный парад с участием самолетов и вертолетов.
Суть событий 12:55
398
Здоровье

Коронавирус сократил число заболевших гриппом

Как и COVID-19, грипп передается через капли жидкости из носа или рта больного. Также вирус может попадать на руки и другие поверхности.
Машины и Механизмы 05:15
36
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

По его данным, у 73% пользователей возникли сбои при работе сайта. Также 14% заявили о проблемах с мобильным приложением Twitter для iOS.
RT на русском 17:31
Технологии

Гендиректор Huawei Рен Чжэнфей: «HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS»

Гендиректор компании Рен Чжэнфей недавно заявил, что "HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS".
Дни24 02:30
2
Армия и оружие

Помпео вновь обвинил Иран в разработке ракетно-ядерного оружия

Вашингтон, 27 апреля 2020, 23:19 — REGNUM Последний космический запуск иранского военного спутника косвенно свидетельствует о разработке Ираном ракет большой дальности и ядерного оружия, заявил 27 апреля госсекретарь США Майк Помпео.
REGNUM вчера в 16:19
1
Здоровье

Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса

Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
62
Гаджеты

Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12

В Сети появился список смартфонов от компании Xiaomi, которые могут получить обновленную прошивку бренда MIUI 12.
Актуальные Новости вчера в 02:30
40
Здоровье

Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики

UfacityNews.ru 01:40
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
20
Политика

В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию

Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 12:01
1
Армия и оружие

На юге России 1200 военных задействовали в дезинфекции объектов

Порядка 1200 военнослужащих подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа принимают участие в мероприятиях по дезинфекции объектов на юге России.
RT на русском 18:31
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru 18:25
Общество

В Калининграде продлили режим изоляции до 11 мая

Калининград, 28 апреля 2020, 19:57 — REGNUM По итогам совещания у президента, которое состоялось сегодня, 28 апреля, власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно.
REGNUM 12:57
29
Космос

Начались работы по созданию разгонного блока «Фрегат-СБУ»

AstroNews.ru 25 апреля в 09:20
16
Общество

Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной

В австрийском суде в течение последних трех лет рассматривается дело о защите Виктором Батуриным чести, достоинства и деловой репутации, которые, по версии бизнесмена, пострадали от действий его сестры Елены Батуриной.
РБК 08:51
3
Общество

Число инфицированных коронавирусом в США превысило миллион человек

Америка находится на первом месте по количеству заболевших и летальным исходам.
Государственные Вести 03:24
36
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 06:09
41
Шоу-бизнес

Молодой муж Бабкиной рассказал, когда певицу выпишут из больницы

News.ru 16:35
4
Как работают Яндекс.Новости?
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