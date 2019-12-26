Экономика
Smi58.ruИван Белозерцев принял участие в заседании Госсовета РФ
В заседании Госсовета принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который подчеркнул, что развитие аграрной сферы и повышение качества жизни в селах всегда были одним из приоритетных направлений работы.
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Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Service06:54
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Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками на борту запущена с космодрома Плесецк
Наука
Ртутное загрязнение воздуха привело к вымиранию динозавров
Ранее причиной вымирания динозавров называли повлекшее колоссальные изменения условий на планете падение астероида.
Транспорт
Власти готовятся к строительству туннеля под ж/д вокзалом в Барнауле
Власти Барнаула и Алтайского края приступили к реализации проекта подземного туннеля под железнодорожной станцией для решения проблем с пробками.
Общество
Тысячам россиян отказали в назначении страховой пенсии в 2019 году
Получается, что в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии получили 15-20 тыс. россиян, пишет «Российская газета».
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний
Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности.
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Общество
Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище
Прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая умерла в четверг в возрасте 86 лет, пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Футбол
Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду
Специалисты SciSports и профессора университета KU Leuven с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, какой игрок лучше — аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси или португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Политика
Досрочные выборы президента: Кто составит конкуренцию Путину в 2020
Новый лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков не исключает своего участия в выборах на пост президента России в 2024 году.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Армия и оружие
Япония направит эсминец и патрульный самолет в Оманский залив
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
Происшествия
Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду
В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о состоянии Моисеева
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Технологии
Разработчик World of Tanks рассказал о будущем игры
Говоря об истории появления «танков», Макаров рассказал, что проект изначально создавался как многопользовательская игра про эльфов.
Общество
Бывшая жена Зайцева выиграла суд у хоккеиста за право опеки детьми
Защитник Оттавы Никита Зайцев проиграл суд бывшей жене Маргарите Готовцевой по вопросу опеки над детьми.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.