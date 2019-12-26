Экономика

Smi58.ruSmi58.ruИван Белозерцев принял участие в заседании Госсовета РФ

В заседании Госсовета принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который подчеркнул, что развитие аграрной сферы и повышение качества жизни в селах всегда были одним из приоритетных направлений работы.
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