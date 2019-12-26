Общество

Победа 26Победа 26Губернатор Ставрополья принял участие в заседании Госсовета России

В Кремле прошло заседание Государственного Совета РФ, которое провёл президент РФ Владимир Путин. Основными темами стали развитие аграрного сектора страны и благоустройство сельских территорий.
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