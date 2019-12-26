Общество
Победа 26Губернатор Ставрополья принял участие в заседании Госсовета России
В Кремле прошло заседание Государственного Совета РФ, которое провёл президент РФ Владимир Путин. Основными темами стали развитие аграрного сектора страны и благоустройство сельских территорий.
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Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства
Москва 24вчера в 07:08
Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Serviceвчера в 06:54
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета РФ по аграрной политике
Волжская коммунавчера в 11:13
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В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
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Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
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В WhatsApp появилась функция «исчезающих сообщений»
В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp появилась функция исчезающих сообщений.
Общество
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На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
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Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора
Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
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В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
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Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко призвал брата Федора, ранее высказавшегося об их отношениях, заткнуться.
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Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
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Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Армия и оружие
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Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
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РФС подтвердил уход Егорова с поста главы департамента судейства
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил уход Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования, сообщает "Чемпионат.com".
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СКА всухую обыграл «Сибирь» на выезде
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РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.