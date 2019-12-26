Экономика

Smi58.ruSmi58.ruИван Белозерцев принял участие в заседании Госсовета РФ

В заседании Госсовета принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который подчеркнул, что развитие аграрной сферы и повышение качества жизни в селах всегда были одним из приоритетных направлений работы.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Алексей Текслер принял участие в Госсовете по аграрной политике

Московский Комсомолец06:22

Президент Путин назвал самую успешную отрасль российской экономики

Красная веснавчера в 15:49

Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства

Москва 24вчера в 07:08

Аграрная политика-2020: какие вопросы решались на заседании Госсовета

Ридусвчера в 10:44

Виноградные улитки доехали до Минсельхоза

Независимая газетавчера в 12:45

Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России

Rambler News Serviceвчера в 06:54

Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

REGNUMвчера в 05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 08:30
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Общество

Минимальная зарплата в Петербурге в 2020 году составит 19 тысяч рублей

В Петербурге с 1 января 2020 года минимальная зарплата составит 19 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
МР7.ру 09:44
Происшествия

В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом

В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
Российская газета 09:48
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет с 95 пассажирами

В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы.
DP.RU вчера в 22:43
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета 09:32
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости вчера в 16:44
Происшествия

В Петербурге нашли останки убитой Соколовым аспирантки

Останки расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, от которых пытался избавиться обвиняемый в ее убийстве историк Олег Соколов, обнаружены в черте Санкт-Петербурга.
НТВ вчера в 11:05
Политика

Путин обсудил с президентом Египта восстановление авиасообщения

Президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения.
ФАН 09:59
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Экономика

Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
BFM.ru 09:22
Футбол

Жано может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции.
Евро-футбол.ру 09:24
Космос

Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне двумя месяцами

Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
РИА Новости 00:07
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о заразности собак

В Роспотребнадзоре выявили опасную болезнь, которая передается человеку от собак.
Журналистская правда 24 декабря в 04:35
Общество

Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко призвал брата Федора, ранее высказавшегося об их отношениях, заткнуться.
Lenta.ru 09:29
Политика

Премьер Украины заявил, что переговоры по газу с РФ продолжаются

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с российской стороной по газу продолжаются, еще необходим день-два.
ПРАЙМ 09:10
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° 24 декабря в 11:29
Фигурное катание

«Другой бы приехал и сдался»: Тарасова оценила прокат Медведевой на ЧР

Ну не важно, человек не сдается, борется, другой бы приехал и сдался бы — инвентарь сломался, с каждым может быть.
РИА Новости 10:09
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 05:18
Общество

Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

В работе системы карточных платежей Альфа-банка в пятницу, 27 декабря, произошел сбой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
РБК 09:09
Политика

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
REGNUM 09:23
Футбол

Роман Шишкин: В ФНЛ все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего

Даже не показывая какую-то суперигру, все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего.
Советский спорт 03:53
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
РБК 09:24
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Здоровье

В Вольске 1 января закроют все поликлиники

Вольская администрация распространила информацию о режиме работы социально важных заведений в праздничные дни.
Про Вольск 03:15
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости 08:24
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное