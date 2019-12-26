Экономика
Smi58.ruИван Белозерцев принял участие в заседании Госсовета РФ
В заседании Госсовета принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который подчеркнул, что развитие аграрной сферы и повышение качества жизни в селах всегда были одним из приоритетных направлений работы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства
Москва 24вчера в 07:08
Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Serviceвчера в 06:54
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Минимальная зарплата в Петербурге в 2020 году составит 19 тысяч рублей
В Петербурге с 1 января 2020 года минимальная зарплата составит 19 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
Происшествия
В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом
В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет с 95 пассажирами
В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Происшествия
В Петербурге нашли останки убитой Соколовым аспирантки
Останки расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, от которых пытался избавиться обвиняемый в ее убийстве историк Олег Соколов, обнаружены в черте Санкт-Петербурга.
Политика
Путин обсудил с президентом Египта восстановление авиасообщения
Президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Экономика
Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
Футбол
Жано может продолжить карьеру в Турции
Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции.
Космос
Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне двумя месяцами
Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о заразности собак
В Роспотребнадзоре выявили опасную болезнь, которая передается человеку от собак.
Общество
Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко призвал брата Федора, ранее высказавшегося об их отношениях, заткнуться.
Политика
Премьер Украины заявил, что переговоры по газу с РФ продолжаются
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с российской стороной по газу продолжаются, еще необходим день-два.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Фигурное катание
«Другой бы приехал и сдался»: Тарасова оценила прокат Медведевой на ЧР
Ну не важно, человек не сдается, борется, другой бы приехал и сдался бы — инвентарь сломался, с каждым может быть.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Общество
Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам
В работе системы карточных платежей Альфа-банка в пятницу, 27 декабря, произошел сбой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
Политика
Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
Футбол
Роман Шишкин: В ФНЛ все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего
Даже не показывая какую-то суперигру, все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего.
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Здоровье
В Вольске 1 января закроют все поликлиники
Вольская администрация распространила информацию о режиме работы социально важных заведений в праздничные дни.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.