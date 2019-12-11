Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксИван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Что произошло за день: среда, 11 декабря

Интерфакс12:37

Голунов обратился в ФСБ с заявлением о преступлении в отношении него

ТАСС09:35

Журналист Голунов пожаловался в ФСБ на избиение полицейскими

Коммерсантъ08:41

Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

РБК09:11

Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его при задержании полицейских

Ведомости08:39

Голунов подал заявление в ФСБ

Газета.Ru08:56

Иван Голунов подал заявление в ФСБ на избивших его полицейских

Дождь08:35
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Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Происшествия

На Кубани разбился вертолет Ми-28

ТАСС 16:09
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Общество

В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки

Поручение звучало просто: срочно вырезать новогодние снежинки. Совершенно случайно документ переслали в другие отделы.
Пятый канал 10:50
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Общество

Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов

Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
РБК 16:00
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
iReactor вчера в 19:02
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
Политика

Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
RT на русском 15:41
Политика

Лавров назвал реакцию Шиффа о его встрече с Трампом абсурдной

Реакция главы комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о встрече российского дипломата с лидером Белого дома Дональдом Трампом является абсурдной.
Политическая Экспертиза 02:19
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 05:53
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Футбол

«Аталанта» разгромила «Шахтёр» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Аталанта» на выезде разгромила «Шахтёр» в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Забитыми голами во втором тайме отметились защитник Тимоти Кастань и хавбеки Марио Пашалич и Робин Госенс.
Metaratings 14:49
Автоспорт

В сети появились первые кадры с заездов Хэмилтона и Росси

Autosport.com.ru 12:12
Политика

В Киеве оценили срок принятия нового закона об особом статусе Донбасса

Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.
RT на русском 12:35
Армия и оружие

Турция пригрозила США закрыть все базы НАТО на своей территории

Профиль 03:48
Кино

В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

Как понятно из трейлера, папа римский Пий XIII (Джуд Лоу) находится в коме, поэтому выбран новый глава церкви Иоанн Павел III (Джон Малкович).
РИА Новости вчера в 14:16
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Политика

Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ

Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
Интерфакс 15:35
Политика

Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

РБК 07:22
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Армия и оружие

В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погибли двое мирных жителей

Двое мирных жителей погибли в результате обстрела в сирийском Алеппо, еще двое ранены.
Аргументы и Факты вчера в 15:40
Политика

Песков опроверг слова Авакова про Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова, что у российских участников "нормандского саммита" якобы "сдали нервы".
Российская газета вчера в 11:59
Транспорт

Движение на Крымском мосту могут закрыть на неделю

Движение по Крымскому мосту могут ограничить с 18 по 25 декабря. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
REGNUM 10:02
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Tvoe-avto.com 00:46
Общество

В Канаде совершил полет первый электрический самолет

Отмечается, что в ближайшее время компания запустит процесс сертификации двигательной системы, оснащая самолеты такого рода электродвигателями.
Rostov gazeta 09:54
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
Взгляд.ру 13:14
Политика

Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину

Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Газета.Ru 14:40
Авто

В 2021 году появится Lada Granta нового поколения

Известно, что главным инженером проекта новой версии Лады гранты назначен Василий Батищев.
МонаВиста вчера в 11:52
Культура

Баз Лурман снимет «Мастера и Маргариту»

Баз Лурман ("Мулен Руж", "Ромео+Джульетта") готовится к съемкам фильма по роману "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.
ИА InterMedia 15:31
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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