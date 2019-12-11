Происшествия
ИнтерфаксИван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Общество
В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки
Поручение звучало просто: срочно вырезать новогодние снежинки. Совершенно случайно документ переслали в другие отделы.
Общество
Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов
Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
Политика
Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже
Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
Политика
Лавров назвал реакцию Шиффа о его встрече с Трампом абсурдной
Реакция главы комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о встрече российского дипломата с лидером Белого дома Дональдом Трампом является абсурдной.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Футбол
«Аталанта» разгромила «Шахтёр» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
«Аталанта» на выезде разгромила «Шахтёр» в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Забитыми голами во втором тайме отметились защитник Тимоти Кастань и хавбеки Марио Пашалич и Робин Госенс.
Автоспорт
В сети появились первые кадры с заездов Хэмилтона и Росси
Политика
В Киеве оценили срок принятия нового закона об особом статусе Донбасса
Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.
Кино
В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем
Как понятно из трейлера, папа римский Пий XIII (Джуд Лоу) находится в коме, поэтому выбран новый глава церкви Иоанн Павел III (Джон Малкович).
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Политика
Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ
Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Армия и оружие
В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погибли двое мирных жителей
Двое мирных жителей погибли в результате обстрела в сирийском Алеппо, еще двое ранены.
Политика
Песков опроверг слова Авакова про Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова, что у российских участников "нормандского саммита" якобы "сдали нервы".
Транспорт
Движение на Крымском мосту могут закрыть на неделю
Движение по Крымскому мосту могут ограничить с 18 по 25 декабря. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Общество
В Канаде совершил полет первый электрический самолет
Отмечается, что в ближайшее время компания запустит процесс сертификации двигательной системы, оснащая самолеты такого рода электродвигателями.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
Политика
Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину
Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Авто
В 2021 году появится Lada Granta нового поколения
Известно, что главным инженером проекта новой версии Лады гранты назначен Василий Батищев.
Культура
Баз Лурман снимет «Мастера и Маргариту»
Баз Лурман ("Мулен Руж", "Ромео+Джульетта") готовится к съемкам фильма по роману "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.