Происшествия
ИнтерфаксИван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон умолчал о возможном падении на тестах мотоцикла MotoGP
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России
Происшествия
В Симферополе пять школьников отравились жевательным табаком
Дети в возрасте 11-12 лет предположительно "побаловались" жевательным табаком, после чего одному из них стало плохо - он пожаловался на слабость и головокружение.
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
Гаджеты
У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Популярный мобильный мессенджер WhatsApp прекращает поддержку старых операционных систем (ОС) мобильных устройств.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины
Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
Политика
На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Политика
Путин поручил продумать выплаты ветеранам перед юбилеем Победы
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру страны Татьяне Голиковой проработать предложение по дополнительным выплатам для ветеранов перед юбилеем Победы, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Сын Плющенко устроил «разнос» после шоу в Будапеште
Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской пришёл в ярость после неудавшегося выступления в Будапеште.
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Общество
Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой
Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц».
Футбол
Гендиректор «Зенита»: европейская кампания закончилась фиаско
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, передает ТАСС.
Политика
Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Политика
Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе
Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
Политика
Комитет Сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса в среду утвердил законопроект, предполагающий введение ограничений против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства.
Хоккей
Глава КХЛ предложил перестать показывать матчи «Локомотива»
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко отреагировал на плохое качество трансляций матчей из Ярославля.
Политика
ЕС намерен продлить санкции против России
Евросоюз намерен продлить санкции против России, действия которых истекают 31 января 2020 года, сказал журналист представитель ЕС.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Политика
Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля»
Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил против внесения участников летних протестов в Москве в списки на амнистию, которую объявят к 75-летию Победы.