Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксИван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

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Журналист Голунов пожаловался в ФСБ на избиение полицейскими

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Газета.Ru08:56

Иван Голунов подал заявление в ФСБ на избивших его полицейских

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Голунов подал заявление об избиении сотрудниками полиции при задержании

Фонтанка.Ру08:53
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Льюис Хэмилтон умолчал о возможном падении на тестах мотоцикла MotoGP

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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России

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Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора», лидирующего в ФНЛ

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В Симферополе пять школьников отравились жевательным табаком

Дети в возрасте 11-12 лет предположительно "побаловались" жевательным табаком, после чего одному из них стало плохо - он пожаловался на слабость и головокружение.
Российская газета 08:39
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Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
РИА Новости 08:32
Гаджеты

У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Популярный мобильный мессенджер WhatsApp прекращает поддержку старых операционных систем (ОС) мобильных устройств.
Город на Бире вчера в 23:00
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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Общество

Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

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Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета 08:09
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Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины

Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
REGNUM 09:42
Политика

На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену.
RT на русском 09:51
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости вчера в 02:55
Политика

Путин поручил продумать выплаты ветеранам перед юбилеем Победы

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру страны Татьяне Голиковой проработать предложение по дополнительным выплатам для ветеранов перед юбилеем Победы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:06
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Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Шоу-бизнес

Сын Плющенко устроил «разнос» после шоу в Будапеште

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской пришёл в ярость после неудавшегося выступления в Будапеште.
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Армия и оружие

В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

Аргументы и Факты 07:51
Общество

Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой

Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц».
Взгляд.ру 10:59
Футбол

Гендиректор «Зенита»: европейская кампания закончилась фиаско

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:37
Политика

Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.
Взгляд.ру 11:13
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Политика

Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе

Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
MOS.news 09:47
Политика

Комитет Сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса в среду утвердил законопроект, предполагающий введение ограничений против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства.
ТАСС 11:29
Хоккей

Глава КХЛ предложил перестать показывать матчи «Локомотива»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко отреагировал на плохое качество трансляций матчей из Ярославля.
News.ru 09:50
Политика

ЕС намерен продлить санкции против России

Евросоюз намерен продлить санкции против России, действия которых истекают 31 января 2020 года, сказал журналист представитель ЕС.
Коммерсантъ 08:39
Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости 07:16
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Политика

Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля»

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил против внесения участников летних протестов в Москве в списки на амнистию, которую объявят к 75-летию Победы.
Интерфакс 07:51
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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