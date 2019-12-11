Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксИван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Интерфакс08:49

Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

РБК09:11

Журналист Голунов пожаловался в ФСБ на избиение полицейскими

Коммерсантъ08:41

Голунов подал заявление в ФСБ

Газета.Ru08:56

Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его при задержании полицейских

Ведомости08:39

Иван Голунов подал заявление в ФСБ на избивших его полицейских

Дождь08:35

Голунов подал заявление об избиении сотрудниками полиции при задержании

Фонтанка.Ру08:53
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Политика

В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Газета.Ru 09:40
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Газета.Ru 09:15
Происшествия

В Липецке залило проспект Победы

ГТРК Липецк 07:26
Общество

Член президентского Совета по правам человека Винокурова просит президента отправить в отставку детского омбудсмена

Член президентского Совета по правам человека Екатерина Винокурова просит президента отправить в отставку детского омбудсмена.
Эхо Москвы 08:30
Политика

Джонсон считает, что в Британии высок риск «подвешенного парламента»

Джонсон сказал, что Британия может получить очередной «подвешенный парламент», что означает еще больше пассивности, нерешительности и паралича для страны.
Аргументы и Факты 05:15
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Экономика

В Петербурге массово банкротятся строительные организации

Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.
REGNUM 08:18
Политика

Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 08:54
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском вчера в 05:50
Кино

Вышел трейлер «Нового папы» с Джоном Малковичем и Джудом Лоу

Культуромания вчера в 15:24
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Общество

В Курганской области 31 декабря сделали выходным

Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Интерфакс 07:31
Политика

Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет».
Коммерсантъ 08:46
Политика

Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Известия вчера в 11:26
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

РИА Новости 09:59
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Московский Комсомолец 09 декабря в 19:22
Игры

Анонсирован ремейк Resident Evil 3

МонаВиста вчера в 10:40
Общество

Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии

Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
Инвест-Форсайт вчера в 16:23
Происшествия

Адвокат Соколова назвал ожидаемые сроки психиатрической экспертизы

РБК 04:30
Политика

США расширили санкции в отношении Ирана

Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.
ТАСС 09:15
Интернет

«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play

Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
РБК 09:05
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Армия и оружие

МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции

Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400.
Российская газета 03:32
Происшествия

Камеры сняли, как семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели избиение компании девушек в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ 07:57
Политика

В Мурманске задержали террориста из Правого сектора

В "Правом секторе" открестились от террориста, заявив, что он не является официальным членом их "партии".
МонаВиста 09:28
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Газета.Ru 06:22
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растет на торгах

Курс доллара 11 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса 03:25
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Российская газета 06:48
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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