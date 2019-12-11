Происшествия
ИнтерфаксИван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Происшествия
В Липецке залило проспект Победы
Общество
Член президентского Совета по правам человека Винокурова просит президента отправить в отставку детского омбудсмена
Член президентского Совета по правам человека Екатерина Винокурова просит президента отправить в отставку детского омбудсмена.
Политика
Джонсон считает, что в Британии высок риск «подвешенного парламента»
Джонсон сказал, что Британия может получить очередной «подвешенный парламент», что означает еще больше пассивности, нерешительности и паралича для страны.
Экономика
В Петербурге массово банкротятся строительные организации
Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.
Политика
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Кино
Вышел трейлер «Нового папы» с Джоном Малковичем и Джудом Лоу
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Общество
В Курганской области 31 декабря сделали выходным
Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет».
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Политика
В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Игры
Анонсирован ремейк Resident Evil 3
Общество
Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии
Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.
Интернет
«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play
Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400.
Происшествия
Камеры сняли, как семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели избиение компании девушек в Санкт-Петербурге.
Политика
В Мурманске задержали террориста из Правого сектора
В "Правом секторе" открестились от террориста, заявив, что он не является официальным членом их "партии".
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растет на торгах
Курс доллара 11 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.