Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксИван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Что произошло за день: среда, 11 декабря

Интерфакс12:37

Журналист Голунов пожаловался в ФСБ на избиение полицейскими

Коммерсантъ08:41

Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

РБК09:11

Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его при задержании полицейских

Ведомости08:39

Голунов подал заявление в ФСБ

Газета.Ru08:56

Иван Голунов подал заявление в ФСБ на избивших его полицейских

Дождь08:35

Голунов подал заявление об избиении сотрудниками полиции при задержании

Фонтанка.Ру08:53
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Спорт

12 новых игр после The Game Awards получат 48-часовые демоверсии в Steam

Игромания.ру 12:22
Общество

Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Газета.Ru 14:27
Политика

Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям

Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
RT на русском 14:00
Политика

Комитет сената США одобрил новые санкции против России

Комитет по иностранным делам сената конгресса США утвердил законопроект, согласно которому могут быть введены новые санкции против российских физических и юридических лиц.
Life.ru 14:04
Шоу-бизнес

Певица Элина Чага сообщила о расставании с Леонидом Агутиным

Слово и Дело 08:20
Спорт

Ласицкене ответила Колобкову на предложение сформировать состав ВФЛА

Газета.Ru 12:53
Гаджеты

Xiaomi первой выпустит смартфон с памятью нового поколения

Топ-менеджер Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) объявил, что первый смартфон с оперативной памятью нового поколения выпустит китайская компания.
Lenta.ru 12:47
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
REGNUM 14:26
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Общество

В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
РБК 14:18
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд Евровидения с участием Лазарева

Телеканал 360° 05:09
Футбол

«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:08
Политика

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Общество

На Новодевичьем кладбище готовятся к прощанию с Юрием Лужковым

Московский Комсомолец 08:00
Армия и оружие

Конвой США не смог проехать к русской базе у аэропорта Камышлы в Сирии

На контрольно-пропускном пункте правительственных войск Сирии рядом с аэропортом Камышлы остановили американский военный конвой.
Народные новости 07:30
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Кино

Звезда «Джуманджи» объявил о готовности уйти из кино

Популярный голливудский комик Джек Блэк объявил о готовности покинуть большой кинематограф после выхода нового фильма.
Kinonews.ru 08:54
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Спорт

НОК Великобритании призвал к жестким санкциям к российскому спорту

Председатель национального олимпийского комитета (НОК) Великобритании Хью Робертсон призвал принять жесткие санкции в отношении российского спорта.
РИА Новости 12:36
Наука

Панцирные моллюски подсказали ученым новую конструкцию брони

Naked Science 06:50
Происшествия

Гендиректор бывшего рекламного подрядчика метро Москвы получила три года условно

Гюля Коган, генеральный директор ООО «Авто Селл», которое является бывшим рекламным подрядчиком Московского метрополитена, решением Мещанского районного суда столицы осуждена на три года условно.
Агентство Москва 12:50
Кино

Стали известны актеры нового фильма «Один дома»

Известия 13:03
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку

Читайте такжеЖительница Уфы, чьи дети пропали вместе с отцом, обратилась к мужу 26 октября 34-летняя жительница Уфы сообщила в правоохранительные органы об исчезновении 37-летнего мужа с двумя детьми восьми и пяти лет.
Общественное телевидение России 12:24
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК 08:25
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Происшествия

Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года

Газета.Ru 13:02
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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