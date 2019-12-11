Происшествия
ИнтерфаксИван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Общество
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Политика
Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям
Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
Политика
Комитет сената США одобрил новые санкции против России
Комитет по иностранным делам сената конгресса США утвердил законопроект, согласно которому могут быть введены новые санкции против российских физических и юридических лиц.
Шоу-бизнес
Певица Элина Чага сообщила о расставании с Леонидом Агутиным
Гаджеты
Xiaomi первой выпустит смартфон с памятью нового поколения
Топ-менеджер Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) объявил, что первый смартфон с оперативной памятью нового поколения выпустит китайская компания.
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы
Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд Евровидения с участием Лазарева
Футбол
«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
На Новодевичьем кладбище готовятся к прощанию с Юрием Лужковым
Армия и оружие
Конвой США не смог проехать к русской базе у аэропорта Камышлы в Сирии
На контрольно-пропускном пункте правительственных войск Сирии рядом с аэропортом Камышлы остановили американский военный конвой.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Кино
Звезда «Джуманджи» объявил о готовности уйти из кино
Популярный голливудский комик Джек Блэк объявил о готовности покинуть большой кинематограф после выхода нового фильма.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Спорт
НОК Великобритании призвал к жестким санкциям к российскому спорту
Председатель национального олимпийского комитета (НОК) Великобритании Хью Робертсон призвал принять жесткие санкции в отношении российского спорта.
Наука
Панцирные моллюски подсказали ученым новую конструкцию брони
Происшествия
Гендиректор бывшего рекламного подрядчика метро Москвы получила три года условно
Гюля Коган, генеральный директор ООО «Авто Селл», которое является бывшим рекламным подрядчиком Московского метрополитена, решением Мещанского районного суда столицы осуждена на три года условно.
Кино
Стали известны актеры нового фильма «Один дома»
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку
Читайте такжеЖительница Уфы, чьи дети пропали вместе с отцом, обратилась к мужу 26 октября 34-летняя жительница Уфы сообщила в правоохранительные органы об исчезновении 37-летнего мужа с двумя детьми восьми и пяти лет.
Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия