Происшествия
ИнтерфаксИван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой
Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
Политика
Искажение Киевом коммюнике «нормандского саммита» сочли умышленным
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что допущенное офисом президента Украины искажение в тексте коммюнике, принятого по итогам саммита «нормандской четверки», было умышленным.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Космос
Солнце засыпает. Теперь официально
НАСА выпустило официальный прогноз солнечной активности. Хотя в документе использованы мягкие выражения, на самом деле все плохо.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Армия и оружие
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Технологии
В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO
Энергетика
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
Космос
Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе
Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Армия и оружие
Пентагон заметил расширение военного присутствия РФ в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия за последние полтора месяца расширила своё военное присутствие в Сирии.
Общество
Голикова: небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов ВОВ пока есть
Небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов Великой Отечественной войны пока сохраняется, но правительство РФ и региональные власти следят за ситуацией, знают всех нуждающихся пофамильно и делают все возможное для скорейшего обеспечения их необходимой жилплощадью, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Футбол
Rambler Group хочет участвовать в возможном тендере на показ РПЛ
Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил, что компания может принять участие в возможном тендере на права показа матчей РПЛ.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
Транспорт
Крымский мост могут закрыть на неделю
Железнодорожное сообщение с материковой частью РФ будет запущено в конце декабря этого года, а билеты на поезда продаются с 8 ноября.
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ
Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Наука
Физики экспериментально подтвердили вязкое течение электронов в графене
Ученые экспериментально подтвердили теорию жидкоподобного характера движения электронов в графене.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Политика
Путин обсудит в СПЧ совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря, обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников за рубежом и защиту прав несовершеннолетних.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.