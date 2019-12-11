Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксИван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Что произошло за день: среда, 11 декабря

Интерфакс12:37

Журналист Голунов пожаловался в ФСБ на избиение полицейскими

Коммерсантъ08:41

Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

РБК09:11

Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его при задержании полицейских

Ведомости08:39

Голунов подал заявление в ФСБ

Газета.Ru08:56

Иван Голунов подал заявление в ФСБ на избивших его полицейских

Дождь08:35

Голунов подал заявление об избиении сотрудниками полиции при задержании

Фонтанка.Ру08:53
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Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
Lenta.ru 09:43
Политика

Искажение Киевом коммюнике «нормандского саммита» сочли умышленным

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что допущенное офисом президента Украины искажение в тексте коммюнике, принятого по итогам саммита «нормандской четверки», было умышленным.
Lenta.ru 12:05
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Космос

Солнце засыпает. Теперь официально

НАСА выпустило официальный прогноз солнечной активности. Хотя в документе использованы мягкие выражения, на самом деле все плохо.
Комсомольская правда вчера в 06:27
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Армия и оружие

Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Lenta.ru вчера в 07:37
Политика

В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Газета.Ru 09:40
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
REGNUM 01:41
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Технологии

В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO

Военное обозрение 08:21
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Энергетика

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
РИА Новости 11:36
Космос

Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе

Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Ferra вчера в 22:45
Армия и оружие

Пентагон заметил расширение военного присутствия РФ в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия за последние полтора месяца расширила своё военное присутствие в Сирии.
News.ru 11:53
Общество

Голикова: небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов ВОВ пока есть

Небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов Великой Отечественной войны пока сохраняется, но правительство РФ и региональные власти следят за ситуацией, знают всех нуждающихся пофамильно и делают все возможное для скорейшего обеспечения их необходимой жилплощадью, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:21
Футбол

Rambler Group хочет участвовать в возможном тендере на показ РПЛ

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил, что компания может принять участие в возможном тендере на права показа матчей РПЛ.
Бомбардир.ру 10:28
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Здоровье

Врач рассказала, как предотвратить гипертонию

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
РИА Новости вчера в 07:20
Транспорт

Крымский мост могут закрыть на неделю

Железнодорожное сообщение с материковой частью РФ будет запущено в конце декабря этого года, а билеты на поезда продаются с 8 ноября.
Аргументы неделi. Крым 10:24
Общество

Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ

Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Piter.tv 11:05
Наука

Физики экспериментально подтвердили вязкое течение электронов в графене

Ученые экспериментально подтвердили теорию жидкоподобного характера движения электронов в графене.
N+1 11:00
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Вечерняя Москва вчера в 05:48
Игры

В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Игромания.ру 09:43
Политика

Путин обсудит в СПЧ совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря, обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников за рубежом и защиту прав несовершеннолетних.
Известия 09 декабря в 07:40
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
РБК 12:45
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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