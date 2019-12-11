Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

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