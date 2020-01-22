Происшествия
КоммерсантъГолунов потребовал официальных извинений от государства
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова, сообщил «МБХ медиа» адвокат Сергей Бадамшин. Журналист потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.
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с чего всё началось
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова, сообщил «МБХ медиа» адвокат Сергей Бадамшин.Коммерсантъ06:04
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