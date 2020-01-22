Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъГолунов потребовал официальных извинений от государства

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова, сообщил «МБХ медиа» адвокат Сергей Бадамшин. Журналист потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.
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с чего всё началось
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова, сообщил «МБХ медиа
» адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ06:04

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Голунов потребовал от государства извинений за уголовное преследование

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Защита Голунова подала жалобу новому генпрокурору России

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ТАСС05:54
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:51, Ашберн
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Совет Федерации утвердил Игоря Краснова генеральным прокурором РФ. Решение было принято на заседании в среду, 22 января.
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В Киеве произошла драка с участием депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.
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Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме

Положительные тенденции в вопросе передачи Израилем России Александровского подворья в Иерусалиме налицо, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
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В России начались продажи обновленного седана Datsun on-DO

Российские дилеры автомобильной компании Datsun начали принимать заказы на обновленную версию седана on-DO.
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Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
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Прорыв канализационного коллектора случился в Нижнем Новгороде

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил организовать штаб по устранению последствий аварии на канализационном коллекторе в Ленинском районе.
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Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай

Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.
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На Донбассе намечается очередная эскалация конфликта.
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Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

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Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
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Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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В КНР окончательно введён в эксплуатацию самый большой и чувствительный в мире одиночный радиотелескоп.
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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