Происшествия

BFM.ruBFM.ruИван Голунов потребовал официальных извинений от государства

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
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с чего всё началось
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова, сообщил «МБХ медиа
» адвокат Сергей Бадамшин.
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Голунов потребовал официальных извинений от государства

Коммерсантъ06:04

Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России

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Иван Голунов потребовал от государства извинений

Интерфакс05:55

Голунов подал жалобу новому генпрокурору с требованием извинений за преследование

ТАСС05:54
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Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
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Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
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Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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