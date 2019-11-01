Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксИван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Голунов пришел в суд в бронежилете

РБК07:00

Голунов пришел на заседание суда в бронежилете

РИА Новости05:17

Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Интерфакс05:32

Голунов пришёл в суд в бронежилете и с людьми в масках

News.ru06:14

Суд потребовал предоставить засекреченные материалы СКР по делу Голунова

Говорит Москва05:00

Данные проверки МВД в отношении уволенных по делу Голунова полицейских засекречены

ТАСС05:37

Басманный суд обязал следователей предоставить материалы по делу журналиста Ивана Голунова

Эхо Москвы07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Общество

В Петербурге покажут первый в России трамвай на водородном топливе

DP.RU вчера в 07:22
Игры

Mighty Magic: Era of Chaos — мобильное воплощение пошаговой стратегии от Ubisoft

Компания Ubisoft решила вернуть легендарную пошаговую стратегическую серию Might and Magic (права на неё принадлежат французам с 2003 года) в мобильном облике с рисованными мультяшными персонажами.
3DNews 07:08
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Общество

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
BFM.ru 08:03
Транспорт

Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань

RT на русском 08:21
Общество

Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции

Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 02:02
Политика

Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс

Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика

Украина сообщила о переносе сроков разведения сил в Петровском

Напомним, в поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября.
Коммерсантъ 08:26
Общество

Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

Вести.Ru 06:10
Происшествия

В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м

В главке МЧС рассказали «РИА Новости», что в 13:22 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали.
РБК 08:18
Авто

Fisker готовит конкурента Tesla Model X

Fisker Karma получит блок литий-ионных батарей емкостью 80 киловатт-часов, а также «экстендер».
5 колесо 02:05
Гаджеты

В Сети опубликованы фото нового смартфона Smartisan Nut Pro 3

В Сети были опубликованы фото нового смартфона Smartisan Nut Pro 3. Новинка получит процессор Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ и основную камеру с 4 кристаллами, презентация модели состоится 31 октября в Пекине, когда устройство поступит в продажу – неизвестно.
Дни24 29 октября в 14:11
Происшествия

В Нарьян-Маре арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детсаду

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу подозреваемого в убийстве шестилетнего воспитанника детского сада, сообщил Следственный комитет.
РИА Новости 08:30
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Происшествия

В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании

Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.
РИА Новости 04:08
Энергетика

Треть российской нефти добывать нерентабельно: правительство заливает месторождения господдержкой

Выяснилось, что работать на трети из них без господдержки нерентабельно.
Фонтанка.Ру 07:13
Общество

Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента

Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку третий раз за год

Федеральная резервная служба (ФРС) США, которая выполняет в стране функцию центрального банка, понизила процентную ставку на 25 базовых пунктов — до 15%, сообщается на сайте регулятора.
Дождь 30 октября в 15:41
Армия и оружие

Армия США признана плохо подготовленной к войне с Россией и Китаем

Американское правительство рассматривает новые стратегии "сдерживания" КНР и РФ.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого

Газета.Ru 08:33
Происшествия

В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем

Оперативники нашли обезглавленное тело мужчины внутри автомобиля, припаркованного в лесном массиве в Воронеже, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального СУ СК.
Российская газета 08:13
Шоу-бизнес

Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру

Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Общество

Тигров оставили умирать в грузовике на белорусской границе

Радио Комсомольская правда вчера в 07:56
Политика

МИД Украины сообщил о выполнении условий для «нормандского» саммита

Официальный Киев выполняет все договорённости, которые необходимы для проведения саммита в «нормандском» формате и сейчас дата новой подобной встречи зависит от России.
REGNUM 08:30
Политика

Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США

Цены на собак породы малинуа, одна из которых участвовала в операции по уничтожению главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, резко выросли в Соединенных Штатах после ликвидации «террориста номер один».
Ридус вчера в 19:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное