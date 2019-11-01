Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".

Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

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