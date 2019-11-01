Происшествия
ИнтерфаксИван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
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Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Общество
В Петербурге покажут первый в России трамвай на водородном топливе
Игры
Mighty Magic: Era of Chaos — мобильное воплощение пошаговой стратегии от Ubisoft
Компания Ubisoft решила вернуть легендарную пошаговую стратегическую серию Might and Magic (права на неё принадлежат французам с 2003 года) в мобильном облике с рисованными мультяшными персонажами.
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Общество
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции
Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Политика
Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс
Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Политика
Украина сообщила о переносе сроков разведения сил в Петровском
Напомним, в поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября.
Происшествия
В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м
В главке МЧС рассказали «РИА Новости», что в 13:22 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали.
Авто
Fisker готовит конкурента Tesla Model X
Fisker Karma получит блок литий-ионных батарей емкостью 80 киловатт-часов, а также «экстендер».
Гаджеты
В Сети опубликованы фото нового смартфона Smartisan Nut Pro 3
В Сети были опубликованы фото нового смартфона Smartisan Nut Pro 3. Новинка получит процессор Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ и основную камеру с 4 кристаллами, презентация модели состоится 31 октября в Пекине, когда устройство поступит в продажу – неизвестно.
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детсаду
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу подозреваемого в убийстве шестилетнего воспитанника детского сада, сообщил Следственный комитет.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Происшествия
В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании
Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.
Энергетика
Треть российской нефти добывать нерентабельно: правительство заливает месторождения господдержкой
Выяснилось, что работать на трети из них без господдержки нерентабельно.
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку третий раз за год
Федеральная резервная служба (ФРС) США, которая выполняет в стране функцию центрального банка, понизила процентную ставку на 25 базовых пунктов — до 15%, сообщается на сайте регулятора.
Армия и оружие
Армия США признана плохо подготовленной к войне с Россией и Китаем
Американское правительство рассматривает новые стратегии "сдерживания" КНР и РФ.
Происшествия
В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем
Оперативники нашли обезглавленное тело мужчины внутри автомобиля, припаркованного в лесном массиве в Воронеже, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального СУ СК.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Общество
Тигров оставили умирать в грузовике на белорусской границе
Политика
МИД Украины сообщил о выполнении условий для «нормандского» саммита
Официальный Киев выполняет все договорённости, которые необходимы для проведения саммита в «нормандском» формате и сейчас дата новой подобной встречи зависит от России.
Политика
Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США
Цены на собак породы малинуа, одна из которых участвовала в операции по уничтожению главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, резко выросли в Соединенных Штатах после ликвидации «террориста номер один».