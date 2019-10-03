Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от поражения в матче с «Эспаньолом» (0:2). Остались отрицательные ощущения после матча. Мы проиграли дома при своих болельщиках. Им огромное спасибо, что поддерживали нас, но, к сожалению, не получилось порадовать.

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