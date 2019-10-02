Культура
ТАССИван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма. Церемония награждения проходит в Московском театре мюзикла, передает корреспондет ТАСС.
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Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме
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В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела».
РБК вчера в 22:49
Происшествия
Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов
Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
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Грузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
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Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 05:07
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Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами
Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков стал серебряным призером на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе, повторив, таким образом, результат прошлого чемпионата мира, который в 2017 году состоялся в Лондоне.
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Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk 01 октября в 16:27
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Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском вчера в 09:30
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РИА Новости 01 октября в 11:08
Авто
Первые фото нового кроссовера Hyundai Tucson
Корейский автопроизводитель проводит испытания паркетника Hyundai Tucson новой генерации, доказательством чему является масса шпионских фотоснимков в интернете.
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В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
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Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам
Президент России Владимир Путин призвал проследить за тем, чтобы при повышение оклада врачей не снизился размер компенсационных выплат.
Газета.Ru 02:14
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Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
На YouTube опубликован первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены».
Югополис вчера в 16:10
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СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
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Британия изменила антироссийские санкции из-за исследования Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
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О визите главы Украины Владимира Зеленского вместе с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком сообщил на своей странице в Facebook член Совета НБУ Василий Фурман.
Экономика сегодня 01 октября в 13:59
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«Торонто» показал фото Михеева с первой заброшенной шайбой в НХЛ
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В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
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«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
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Дождь 01 октября в 14:12
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Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
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Врачи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат
Врачи-неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 подали заявления на увольнение из-за маленьких зарплат.
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Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
В Новосибирске во время работ по обрезке деревьев в Ленинском районе погибла проходящая мимо 28-летняя женщина, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу города.
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