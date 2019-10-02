Культура
ТАССИван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма. Церемония награждения проходит в Московском театре мюзикла, передает корреспондет ТАСС.
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Технологии
Операторов 5G обяжут использовать российские серверы
Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.
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Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
В начале 2018 года Госавтоинспекция, напомним, уже пережила сокращение штата на 5 тыс. сотрудников, и еще столько же было сокращено вакансий.
Коммерсантъ 30 сентября в 14:41
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Культура
Скончался знаменитый чешский певец Карел Готт
Восток-Медиа 10:59
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Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России
Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо 01:11
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК 17:01
Экономика
Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ 18:43
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru 18:13
Наука
Гипотеза «квантовой пены» объяснила загадку космической энергии
Традиционная теория говорит, что пространство-время должно быть наполнено огромным количеством энергии - примерно на 10 в 120 степени больше, чем обнаружили ученые.
Хайтек+ 09:37
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru вчера в 05:02
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Армия и оружие
КНДР подтвердила успешный запуск нового типа ракеты с подводной лодки
"Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 18:36
Общество
Королева Елизавета II отказалась от операции на колене
Ухудшающееся здоровье правящей британской королевы Елизаветы II вызывает тревогу членов семьи монарха.
Актуальные Новости 10:38
Политика
Меркель предложила назначить дату встречи в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель после подписания документов на вчерашней встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе в Минске заявила, что теперь есть предпосылки для проведения встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате" в Париже.
Новые Известия 10:42
Наука
Создана «умная рубашка», которая измеряет частоту дыхания
Участники эксперимента отметили, что «умные рубашки» удобны и их можно носить под обычной одеждой.
Научная Россия 30 сентября в 09:17
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Гаджеты
Garmin запускает умные часы MARQ Commander
У Garmin есть своя ниша на рынке умных часов для людей, которым действительно небезразличны собираемые устройством данные — расстояние, высота, темп и т.д. Таким образом, компания вкладывает много усилий в свои премиальные продукты, такие как модельный ряд MARQ и его последней моделью под названием MARQ Commander.
ГЛАС.RU 09:01
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik 03:07
Общество
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
РБК 16:30
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48