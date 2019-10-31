Культура

Piter.tvPiter.tvИван Ургант пошутил над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

Ольга Серябкина распустилась сама. Но больше всего повезло Исайе, Fika и Appledream, ведь теперь они могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как "Иванушки International", – обратил внимание Иван Ургант.
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Ургант посмеялся над решением Максима Фадеева распустить всех артистов

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