Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксИвана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Читать в источнике
Комментировать468
с чего всё началось
Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале
, на данной процедуре настояло руководство Следственного комитета после того, как стало известно, что в детстве Голунов наблюдался у психиатра.
Lenta.ru07:14

Подробнее о событии

СК назначил Ивану Голунову психиатрическую экспертизу

Москва 2408:16

Журналиста Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

РИА Новости07:37

Следователи направили журналиста Голунова на психиатрическую экспертизу

РБК07:06

СМИ рассказали, почему Голунова отправляют на психиатрическую экспертизу

News.ru08:31

Голунова направят на психолого-психиатрическую экспертизу

ТАСС07:03

Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Коммерсантъ06:56

Источник объяснил, зачем Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Интерфакс07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Общество

Меган Маркл впервые после отказа от привилегий вернется в Британию

РЕН ТВ 07:32
Шоу-бизнес

Кудрявцеву заменили на Бузову на премии «Муз-ТВ»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ».
News.ru вчера в 00:08
Политика

Путин: ситуация в Идлибе требует прямого диалога с Эрдоганом

Путин отметил, что всегда есть темы для разговора, но обострение ситуации в Идлибе требует прямого разговора лично с Эрдоганом.
Вести.Ru 06:22
Общество

Журнал Time поместил на свои обложки сто «женщин года»

Американский журнал Time в новой номинации выбрал сто "Женщин года", определивших облик столетия начиная с 1920-х годов, и посвятил каждой новую обложку.
РИА Новости 09:57
Общество

Из-за коронавируса питерские студенты попали под карантин

Общежитие университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге, где проживал зараженный коронавирусом итальянец, закрыли на карантин.
Вести.Ru 06:45
Биатлон

МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:13
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем 09:03
Общество

В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива

Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
ToDay News Ufa 05:06
Армия и оружие

СБУ начала масштабную акцию устрашения: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 05:16
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Российская газета 09:48
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Хоккей

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Авангард» во втором матче серии

REGNUM вчера в 00:47
Политика

Зеленский отказался посылать отдельный самолет за собакой в КНР

Московский Комсомолец 07:29
Происшествия

Жителя Калуги приговорили к 5 годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария «ВКонтакте».
РБК 12:01
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Спорт день за днем вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
NewInform 03:09
Кино

Появились первые кадры со съёмок сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном

Пользователи Сети опубликовали первые кадры со съёмок мини-сериала «Локи» вселенной Marvel.
News.ru 05:31
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
МК-Спорт 06:33
Футбол

Сергей Рыжиков: Мечтаю, чтобы в Суперкубке УЕФА-2023 сыграли два российских клуба

Уверен, что город справится с задачей Суперкубок УЕФА пройдет на самом высоком уровне, станет праздником для болельщиков, как матчи чемпионата мира в 2018 году.
Советский спорт 05:00
Экономика

Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
РИА Новости 10:32
Общество

Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Армия и оружие

Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск-Алеппо

Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:27
Экономика

«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой

Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Forbes 08:47
Происшествия

В Брянске горит бар на улице Фокина

Наш Брянск.Ru 11:01
Футбол

«Химки» – «Торпедо». Составы команд

Химки и Торпедо объявили составы на матч 1/4 финала Кубка России.
Советский спорт 11:13
Авто

Renault Duster сменил поколение

Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
32CARS.ru вчера в 15:14
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

Газета.Ru 01:48
Общество

В Кремле прокомментировали «минирование» самолетов

В Кремле прокомментировали "минирование" самолетов. Подобными сообщениями занимаются российские спецслужбы.
Piter.tv 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное