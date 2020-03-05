Происшествия
ИнтерфаксИвана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
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с чего всё началось
Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, на данной процедуре настояло руководство Следственного комитета после того, как стало известно, что в детстве Голунов наблюдался у психиатра.Lenta.ru07:14
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Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
Следствие выясняет обстоятельства похищения восьмилетней школьницы в городе Нея Костромской области, которую нашли в доме местного жителя, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
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Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
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МОК признал поддельные подписи Родченкова
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