с чего всё началось

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Общество Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии с 60 до 55 лет у женщин и с 65 до 60 лет у мужчин, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Общество Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.

Общество В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.

Происшествия Суд оставил в силе арест подростков, готовивших теракт в Керчи Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения двум подросткам, обвиняемым в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Политика Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти.

Общество Из-за коронавируса туристическая отрасль потеряет миллиарды долларов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе пожаловалась на то, что в связи с эпидемией коронавируса государственные органы РФ выдают рекомендации российским туроператорам, но порой не указывают сроки действия этих рекомендаций.

Происшествия Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК Следствие выясняет обстоятельства похищения восьмилетней школьницы в городе Нея Костромской области, которую нашли в доме местного жителя, сообщает следственное управление СК РФ по региону.