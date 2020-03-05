Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксИвана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
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с чего всё началось
Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале
, на данной процедуре настояло руководство Следственного комитета после того, как стало известно, что в детстве Голунов наблюдался у психиатра.
Lenta.ru07:14

Подробнее о событии

СК назначил Ивану Голунову психиатрическую экспертизу

Москва 2408:16

Журналиста Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

РИА Новости07:37

СМИ рассказали, почему Голунова отправляют на психиатрическую экспертизу

News.ru08:31

Следователи направили журналиста Голунова на психиатрическую экспертизу

РБК07:06

Голунова направят на психолого-психиатрическую экспертизу

ТАСС07:03

Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Коммерсантъ06:56

Источник объяснил, зачем Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Интерфакс07:53
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Газета.Ru 17:35
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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