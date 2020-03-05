с чего всё началось

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Здоровье В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.

Происшествия В ДТП в Липецкой области погибли три человека Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.

Футбол «Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии «Челси» в 1/8 финала турнира на своем поле победил «Ливерпуль», с большим отрывом лидирующий в чемпионате Англии (2:0). По голу забили Виллиани Росс Баркли.

Общество Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.

Общество В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.

Футбол Тер Штеген может перейти в «Ювентус» В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль.