Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксИвана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
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с чего всё началось
Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале
, на данной процедуре настояло руководство Следственного комитета после того, как стало известно, что в детстве Голунов наблюдался у психиатра.
Lenta.ru07:14

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СК назначил Ивану Голунову психиатрическую экспертизу

Москва 2408:16

Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу

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СМИ рассказали, почему Голунова отправляют на психиатрическую экспертизу

News.ru08:31

Следователи направили журналиста Голунова на психиатрическую экспертизу

РБК07:06

Голунова направят на психолого-психиатрическую экспертизу

ТАСС07:03

Журналиста Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

РИА Новости07:37

Источник объяснил, зачем Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Интерфакс07:53
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Дело о долге Анастасии Заворотнюк решено закрыть

OvideO.ru 18:18
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
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Всемирная организация здравоохранения за сутки зафиксировала 2241 новый случай заражения коронавирусом в мире.
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Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
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Энрике Иглесиас поделился деталями своего отцовства

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Группа российских космонавтов для полетов на Международную космическую станцию на новых американских пилотируемых кораблях отобрана, среди них - Андрей Борисенко, заявил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.
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Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Москве провели переговоры о ситуации в Идлибской зоне и подписали протокол не только о прекращении огня, но даже и о совместном патрулировании на одном из самых горячих участков.
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Как сообщают инсайдеры, проект, ради которого Кристина отважилась пойти на такие жертвы, является ничем иным, как новым фильмом режиссера Олега Асадулина «Булки».
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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