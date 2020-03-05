с чего всё началось

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Общество Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.

Происшествия На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, на борту которого идет проверка пассажиров на коронавирус, сообщили в пятницу РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.

Экономика Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.

Политика Путин назвал востребованными поправки в Конституцию Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.

Политика Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

Здоровье При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек Одно исследование показало, что даже при самом лучшем сценарии его жертвами станут 15 млн человек, а глобальный ВВП «усохнет» на $2,4 триллиона.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Космос Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.

Экономика Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).

Экономика Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.

Происшествия В Братске на пустыре нашли тело 12-летнего мальчика В Братске на улице Мира на пустыре неподалеку от дома №10«а» нашли тело 12-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти.

Космос Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле Группа российских космонавтов для полетов на Международную космическую станцию на новых американских пилотируемых кораблях отобрана, среди них - Андрей Борисенко, заявил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.

Политика Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Москве провели переговоры о ситуации в Идлибской зоне и подписали протокол не только о прекращении огня, но даже и о совместном патрулировании на одном из самых горячих участков.