Общество
Газета.RuИванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Старший советник президента США Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в облегающей блузке, через которую просвечивала ее грудь.
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Политика
Зеленский озвучил свои ожидания от встречи в «нормандском формате»
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, получившей название «нормандская четверка».
Вечерняя Москва вчера в 05:47
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Политика
Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
Российская газета вчера в 22:07
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым
В последнее время в Сети ходят слухи о разводе актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова.
Bimru.ru 02:41
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 23 сентября в 11:58
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика
Борис Джонсон отказался оставаться в США на ночь
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что вернется домой ночью во вторник после выступления на Генассамблее ООН в США.
Газета.Ru вчера в 10:52
Происшествия
В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине
РИА Новости 03:12
Происшествия
Житель Башкирии дважды изнасиловал свою племянницу в автомобиле
Оба раза мужчина вывозил племянницу на своём автомобиле в поле неподалёку от села, где и насиловал девушку.
ИнфоСМИ вчера в 15:51
Происшествия
В Донецке горит склад боеприпасов, детонируют снаряды
В Донецке утром в среду, 25 сентября, загорелся склад боеприпасов, расположенный в Куйбышевском районе города неподалеку от поселков Горняк и Землекопы.
ИА Новороссия 03:13
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия
В шахте под Оренбургом погиб горняк
По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.
Российская газета 00:33
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
ГП выявила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах
Генпрокуратура России обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами.
RT на русском 02:36
Футбол
Слуцкий рассказал об отношении клуба к его инстаграму
Газета.Ru 02:29
Происшествия
В Москве побывавший в канализации мужчина сбежал из больницы в трусах
В Москве мужчину вернули в больницу после побега в одних трусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Известия 03:16
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Экономика
Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Согласно результатам социологического исследования, каждый четвертый россиянин (24%) считает наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.
Интерфакс вчера в 23:07
Гаджеты
Новая операционная система Apple для iPad вышла официально
Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Политика
В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 23 сентября в 17:40