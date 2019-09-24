Дочь президента США Дональда Трампа Иванка пришла на Генасамблею ООН без бюстгальтера и возмутила пользователей сети. Трамп опубликовала серию фотографий с мероприятия в своем Instagram-аккаунте.

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

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