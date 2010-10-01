Общество
Пятый каналИванка Трамп взбудоражила весь мир не скрывающей грудь блузкой
В сексуальном наряде дочь президента США явилась на саммит «Конкордия-2019» в ООН. Дочь президента США Иванка Трамп взбудоражила весь мир, появившись в здании Генассамблеи ООН в блузке, которая не смогла скрыть мельчайшие детали ее выдающейся груди.
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Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Общество
На Камчатке сотрудники БТИ прекратили голодовку
Голодовка сотрудников Камчатского краевого бюро технической инвентаризации прекращена после встречи с главой региона Владимиров Илюхиным.
ИА Камчатка 17:47
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер 13:01
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Происшествия
Тигр убил охотника в тайге в Хабаровском крае
Тигр напал на охотников в тайге в Хабаровском крае, один человек погиб, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов региона.
ТАСС 00:44
Общество
Гороскоп на 25 сентября: встречи с важными персонами ожидают Дев
Встречи с важными персонами ожидают Дев, поэтому представителям этого знака сегодня нужно выглядеть соответствующим образом.
Primpress.ru 19:26
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
Вокруг ТВ 13:41
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
США расширили список санкций по Венесуэле. Туда добавили еще 4 компании и 4 судна.
РЕН ТВ 10:48
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Политика
Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.
ТАСС 17:24
Авто
Volkswagen рассказал о новом Jetta для РФ
Volkswagen раскрыл первую информацию о седане Jetta для рынка России.
Тарантас Ньюс 05:24
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Здоровье
Французскую фармкомпанию обвиняют в смерти 2000 человек
ФАС выявила схему продажи БАДов под видом лекарств По данным Агентства по санитарному контролю за лекарственными препаратами, с действием препарата связаны смерти по меньшей мере 500 человек.
Право.ру вчера в 10:21
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 11:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» попытается подписать зимой Дембеле и Манджукича
Сообщается, что «красные дьяволы» намерены подписать форварда «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.
Матч ТВ 14:39
Гаджеты
Дешевые телевизоры Xiaomi появились в продаже в России
Российская газета вчера в 09:20
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Наука
Ученые нашли новый необычный способ борьбы с раком
Медицинские специалисты биомедицинского Института имени Фрэнсиса Крика нашли необычный способ борьбы с развитием онкологических заболеваний у людей.
Слово и Дело 22 сентября в 10:29
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 16:51
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 09:58
Происшествия
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
РИА Новости вчера в 08:39
Происшествия
Юрий Чайка проведёт совещание в Красноярском крае
В Красноярском крае на 25 сентября запланировано совещание с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
REGNUM 03:02