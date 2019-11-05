Лига чемпионов
Петербургский дневник«Зенит» проиграл на своем поле «Лейпцигу»
Удар со штрафного приняла на себя «стенка», мяч подобрал Диего Демме и пробил в створ ворот. Кержаков был закрыт игроками и не среагировал – 0:1. По статистике, преимущество «Лейпцига» было подавляющим: 65% владения мячом, не говоря об ударах и моментах.
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Бранислав Иванович: «Зенит» проиграл эту игру, но мы продолжаем бороться дальше
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:39
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REGNUM вчера в 01:56
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Футбол
Финал Кубка Либертадорес перенесли в Перу из-за протестов в Чили
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Известия вчера в 23:11
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В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
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Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
РБК вчера в 16:00
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В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета вчера в 07:35
Футбол
Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
News.ru вчера в 05:44
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Сын Маргариты Тереховой рассказал о состоянии матери
Сын Маргариты Александр рассказал, как сейчас чувствует себя его мама.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Общество
Новый предмет может появиться в российских вузах и колледжах
Новая дисциплина под названием "Операционная эффективность" может появиться в российских вузах и колледжах.
РЕН ТВ вчера в 19:35
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Общество
В Москве по некоторым данным разворачивают систему тотальной слежки за гражданами
Сразу несколько экспертов сказали «Новой», что в России вряд ли построят такую же масштабную систему слежения за гражданами, как в соседней стране.
Эхо Москвы 00:00
Общество
В Приморье начали грузить на суда последних белух из «китовой тюрьмы»
Российская газета 04 ноября в 21:38
Политика
США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана
США осуждают решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фордо, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 17:38
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение
Комсомольская правда вчера в 16:54
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48
Общество
Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами
Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.
Lenta.ru вчера в 18:05
Гаджеты
Самые мощные смартфоны октября назвали разработчики AnTuTu
Разработчики теста производительности смартфонов AnTuTu поделились изменениями в ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов, произошедшими в октябре.
Вести.Хайтек вчера в 00:50
Политика
В Турции объяснили выгоду российского газа для Европы
Член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней заявила, что российский газ будет гораздо дешевле для потребителей из Европы, чем альтернативы, предлагаемые США.
Профиль вчера в 23:51
Энергетика
Цена нефти превысила $63 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС вчера в 11:09
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости вчера в 12:40
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Политика
Штаты ввели новые санкции против Венесуэлы
В ограничительный перечень были включены данные Педро Мигеля Каррено Эскобара, одного из депутатов Национальной конституционной ассамблеи, который подозревается Штатами в применении «чрезмерной силы против протестующих и журналистов».
Наша версия вчера в 12:59
Политика
Посольство в США отреагировало на антироссийские публикации
ИА «Ореанда-Новости»Посольство РФ в США ответило на очередные антироссийские публикации, появившиеся в популярных североамериканских изданиях.
Ореанда-Новости вчера в 23:55
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Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября
Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.
REGNUM вчера в 07:06
Происшествия
Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
Самолет Boeing 777 сообщением Москва-Пунта-Кана совершил посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с одним из двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 00:04
Происшествия
В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы
RT на русском вчера в 12:08