Лига чемпионов
ЧемпионатИванович: изначально не разобрались в схеме «РБ Лейпциг»
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (0:2).
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Бранислав Иванович: «Зенит» проиграл эту игру, но мы продолжаем бороться дальше
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