Лига чемпионов
ЧемпионатИванович: изначально не разобрались в схеме «РБ Лейпциг»
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (0:2).
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Бранислав Иванович: «Зенит» проиграл эту игру, но мы продолжаем бороться дальше
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Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.
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Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»
Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
РИА Новости 05:11
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Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch
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Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
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