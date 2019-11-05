Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (0:2).

Иванович: изначально не разобрались в схеме «РБ Лейпциг»

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