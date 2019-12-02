РПЛ

RT на русскомRT на русскомИванович назвал победу над «Спартаком» самой важной в сезоне

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (1:0) в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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с чего всё началось
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём «инстаграме
» обратился к капитану команды защитнику Браниславу Ивановичу после победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
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