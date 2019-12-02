РПЛ
RT на русскомИванович назвал победу над «Спартаком» самой важной в сезоне
Магомед Оздоев
|15′
Илья Кутепов
|21′
Олег Шатов
|28′
|29′
Зелимхан Бакаев
|34′
Илья Кутепов
|44′
Наиль Умяров
|46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
|49′
|54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
|56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
|63′
|67′
Алекс Крал
|73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
|75′
Самуэль Жиго
|88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
|90′+3′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
5
Барриос
27
Оздоев
38
Мусаев
91
Сутормин
22
Дзюба
98
Максименко
25
Мельгарехо
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
54
Умяров
10
Бакаев
49
Ананидзе
20
Шюррле
23
Ларссон
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑5‑2
Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (1:0) в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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с чего всё началось
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём «инстаграме» обратился к капитану команды защитнику Браниславу Ивановичу после победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».Чемпионат03:26
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Бранислав Иванович: «Это самые важные три очка для нас, если считать с начала чемпионата»
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