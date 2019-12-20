Общество
Московский Комсомолец ИвановоИвановские пенсионеры получат январские пенсии вовремя
Несмотря на наступающие длительные праздники, жители Ивановской области, получающие пенсии, могут не волноваться за своевременность выплат.
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Космос
Журнал Science назвал научный прорыв года
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Армия и оружие
При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии
При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения.
Происшествия
Скончался пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Политика
Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»
Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
Кино
Какой «Ведьмак» — самый правильный?
Компьютерными играми CD Projekt Red не ограничились и вместе с R. Talsorian Games выпустили по «Ведьмаку» настольную ролевую игру.
Общество
В Волгограде открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
Игры
Стартовала новогодняя распродажа PlayStation, скидки до 70%
С 2 декабря в PlayStation Store стартовала предновогодняя распродажа.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну» Трампу
Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
Чуть менее опасными британцы назвали виски и другие крепкие алкогольные напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семей
Глава профильного управления МВД Станислав Колесник объяснил, что органы опеки работают только с девяти до шести, а в остальное время полиция на сообщения реагирует полиция, рискуя превысить должностные полномочия в ситуации угрозы жизни ребенку.
Армия и оружие
Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года
Кстати, в пятницу глава "Севмаша" заявил также и о том, что в 2020 году Военно-морской флот России получит четыре атомные подводные лодки.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Политика
США пригласили Китай на переговоры по контролю над вооружениями
Соединенные Штаты направили КНР официальное приглашение к стратегическому диалогу по вопросам безопасности, сокращения ядерной опасности, контроля над вооружениями и их будущего.
Футбол
Сборная России сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила за собой 38-ю строчку с 1470 очками. Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия, у которой 1765 очков.
Кино
Умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда в «Шаровой молнии»
Артистка скончалась в Париже на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает газета Le Monde.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
Главы стран СНГ встретятся на саммите ЕАЭС в Петербурге
В Северную столицу прибудут главы государств – участников СНГ. Планируется, что часть переговоров пройдет в неформальном режиме.
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская отмечает юбилей
Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Политика
СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
Наука
В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря
В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.
Технологии
В сети выросло число сервисов анонимной верификации
В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Футбол
Скончался чемпион СССР в составе ЦСКА Пшеничников
Скончался бывший голкипер ЦСКА, "Пахтакора" и сборной СССР Юрий Пшеничников в возрасте 79 лет, сообщает "Спорт-Экспресс".
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Экономика
Зампред ЦБ Поздышев переходит в Фонд консолидации банковского сектора
«Василий Анатольевич Поздышев с нового года покинет свой пост и полностью перейдет на работу в УК ФКБС, станет председателем совета директоров этой организации»,— сказала Эльвира Набиуллина журналистам.
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.