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Московский Комсомолец ИвановоМосковский Комсомолец ИвановоИвановские пенсионеры получат январские пенсии вовремя

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Несмотря на наступающие длительные праздники, жители Ивановской области, получающие пенсии, могут не волноваться за своевременность выплат.
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Стало известно, как будут платить пенсии жителям Ивановской области в январе

Частник.Ru07:03

Ивановские пенсионеры получат январские пенсии вовремя

Московский Комсомолец Иваново08:08
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Субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. На северо-западе граничит с Ярославской областью, на севере с Костромской, на востоке с Нижегородской, на юге с Владимирской областью. Площадь - Значение не указано км², население - 1004180 чел. Областной центр - город Иваново. Код региона - 37.
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