Общество

Московский Комсомолец ИвановоМосковский Комсомолец ИвановоИвановские пенсионеры получат январские пенсии вовремя

Несмотря на наступающие длительные праздники, жители Ивановской области, получающие пенсии, могут не волноваться за своевременность выплат.
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Стало известно, как будут платить пенсии жителям Ивановской области в январе

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ivDay.ru06:09

Ивановские пенсионеры получат январские пенсии вовремя

Московский Комсомолец Иваново08:08
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В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.
РБК вчера в 10:22
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Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, в ходе которых обсуждались американские санкции против участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов.
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Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

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Субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. На северо-западе граничит с Ярославской областью, на севере с Костромской, на востоке с Нижегородской, на юге с Владимирской областью. Площадь - Значение не указано км², население - 1004180 чел. Областной центр - город Иваново. Код региона - 37.
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