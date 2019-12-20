Общество
Московский Комсомолец ИвановоИвановские пенсионеры получат январские пенсии вовремя
Несмотря на наступающие длительные праздники, жители Ивановской области, получающие пенсии, могут не волноваться за своевременность выплат.
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Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Гаджеты
Восьмиядерный мобильный процессор Ryzen 7 4700U впервые появился в тестах
На Reddit появились результаты тестирования неанонсированного APU Ryzen 7 4700U в бенчмарке PCMark.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
Госдеп считает Россию нарушителем свободы вероисповедания
Государственный департамент США возобновил включение России в список стран, вызывающих обеспокоенность из-за нарушений свободы вероисповедания.
Политика
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском
После переговоров президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге перед саммитом Евразийского экономического союза осталось лишь три группы нерешенных вопросов в рамках Союзного государства: нефть, газ и налоги.
Шоу-бизнес
Пригожин оценил попытки сестры повторить успех Жанны Фриске
По словам продюсера, Наталья не сможет повторить успех Жанны, несмотря на внешнее сходство с сестрой и эксперименты с образом.
Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью изданию Baza.
Происшествия
Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба
В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.
Политика
Помпео обсудил с главой МИД ФРГ санкции по «Северному потоку — 2»
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, в ходе которых обсуждались американские санкции против участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
Общество
Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах
Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами, где зарегистрированы сотни самолетов российских авиакомпаний.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Политика
На Украине закрывают все игорные заведения
Как заявил глава ведомства Арсен Аваков, работа проводится в соответствии с постановлением кабинета министров, ранее опубликованным и вступившим в силу.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Общество
В Epic Games Store стартовала акция с раздачей 12 бесплатных игр
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Футбол
Юрген Клопп: «Гвардиола — лучший тренер в мире. По итогам сезонов он все равно становится чемпионом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о соперничестве с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Армия и оружие
Пентагон: США останутся в Сирии до гарантированного поражения ИГ
В настоящее время американские военные размещены на 11 базах и блокпостах в Сирии.
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Стыковка американского корабля Starliner с Международной космической станцией отменена. Решение об этом приняли в NASA.
Здоровье
Перенесших инфаркт и инсульт россиян обеспечат бесплатными лекарствами
Россияне, которые перенёсли инфаркт миокарда и инсульт, с 2020 года будут получать бесплатные лекарства.
Гаджеты
Самый мощный смартфон Huawei выйдет без сервисов Google
Ю отметил, что флагманские смартфоны компании снова выйдут без поддержки сервисов Google, но с актуальной версией Android 10.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Наука
Каждый пятый человек заражен паразитическим червем
Оказалось, что каждый пятый человек на Земле может быть заражен или был заражен червем токсокарой (toxocariasis).