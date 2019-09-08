Авто
АвтостатIveco намерен расширить производство в России
Итальянский автопроизводитель Iveco намерен наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей, среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков.
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Iveco хочет наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.Ведомостивчера в 17:42
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Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Сборная России показала форму на матч с Казахстаном
Сборная России сегодня сыграет со сборной Казахстана на матче квалификации Евро-2020.
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Политика
Рябошапка намерен привлечь к ответственности нескольких депутатов Рады
Ранее был принят закон, согласно которому с начала будущего года отменяется депутатская неприкосновенность Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что собирается попросить у Верховной рады разрешение, чтобы привлечь к ответственности нескольких депутатов до того, как закон об отмене неприкосновенности начнет действовать.
Аргументы и Факты 05:25
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Гаджеты
LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию
Южнокорейский производитель техники LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию, сообщает «Ъ». По данным аналитического агентства GS Group, в первом полугодии 2019 года LG поставила в Россию всего 5 тыс. смартфонов.
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По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
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Игры
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
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Финансы
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Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
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Школьный автобус ПАЗ и легковой автомобиль "Тойота" столкнулись в деревне Малая Ерыкла в Чувашии.
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Спорт
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РИА Новости 08:02
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Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
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Космос
Неизвестные сигналы из космоса зарегистрировали китайские астрономы
Астрономы из Китая зарегистрировали неизвестные сигналы из космоса с помощью самого крупного в мире сферического радиотелескопа пятисотметровой апертурой.
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Трейлер документального фильма о самом страшном клоуне появился в Сети
VSE42.RU вчера в 19:41
Политика
В Раде захотели сажать за переговоры с Россией
Депутаты Верховной Рады Украины от партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» планируют внести в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с Россией.
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ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии
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