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Автоновости дняАвтоновости дняIveco хочет расширить производство в России

Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет. Поиск российского партнера для этой цели уже начался, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнес-директора ООО «Ивеко Руссия» Роберто Каматту.
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с чего всё началось

Итальянской Iveco потребовался новый завод в России

Iveco хочет наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.
Ведомостивчера в 17:42

Подробнее о событии

Итальянской Iveco потребовался новый завод в России

Ведомостивчера в 17:42

Iveco намерен расширить производство в России

Автостат03:04

Iveco начал искать в РФ партнера для расширения производства грузовиков

Интерфакс02:22

Iveco хочет расширить производство в России

Автоновости дня03:10

IVECO расширит производство моделей в России

CarsWeek.ru06:08

Iveco хочет расширить производство в России

Тарантас Ньюс03:14

«Ведомости»: Iveco хочет расширить производство авто в России

ТАСС03:42
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
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Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
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Финансы

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