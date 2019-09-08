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Автоновости дняIveco хочет расширить производство в России
Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет. Поиск российского партнера для этой цели уже начался, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнес-директора ООО «Ивеко Руссия» Роберто Каматту.
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с чего всё началось
Iveco хочет наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.Ведомостивчера в 17:42
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
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ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
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Ferra 03:23
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В Германии 13 авиапассажиров пострадали из-за турбулентности
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Москва 24 13:48
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
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Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
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Lenta.ru 09:18
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Экономика
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Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
REGNUM 03:34
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Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов
Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Финансы
ЦБ предупредил о рисках необоснованного снижения ключевой ставки
Попытки стимулировать экономический рост в России мерами денежно-кредитной политики в нынешних условиях через необоснованное снижение ключевой ставки приведут к масштабным негативным последствиям.
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Политика
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Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
РИА Новости 12:05
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По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
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Варан предположил, что Ареола навяжет конкуренцию Куртуа в «Реале»
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Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
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Лавров пожелал нормальных отношений с Украиной
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Газета.Ru 08:10
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Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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Астрономы изучают сходство и различия Марса и Земли
По словам ученых, чем больше появляется сведений о Марсе, тем больше открывается уникального сочетания сходства и различий с Землей.
ГЛАС.RU вчера в 05:48
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37