Авто

Автоновости дняАвтоновости дняIveco хочет расширить производство в России

Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет. Поиск российского партнера для этой цели уже начался, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнес-директора ООО «Ивеко Руссия» Роберто Каматту.
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с чего всё началось

Итальянской Iveco потребовался новый завод в России

Iveco хочет наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.
Ведомостивчера в 17:42

Подробнее о событии

Итальянской Iveco потребовался новый завод в России

Ведомостивчера в 17:42

Iveco намерен расширить производство в России

Автостат03:04

Iveco начал искать в РФ партнера для расширения производства грузовиков

Интерфакс02:22

Iveco хочет расширить производство в России

Автоновости дня03:10

IVECO расширит производство моделей в России

CarsWeek.ru06:08

Компания Iveco планирует расширить производство в РФ

Тарантас Ньюс03:14

«Ведомости»: Iveco хочет расширить производство авто в России

ТАСС03:42
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LG начнет выпускать смартфоны на блокчейне

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Общество

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Газета.Ru 02:58
Энергетика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Машков рассказал о фестивале учеников Олега Табакова «Атом солнца»

Фестиваль "Атом солнца" планируется проводить раз в два года.
РИА Новости 07:58
Авто

Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете

Седан LADA Vesta Cross, официальная цветовая гамма которого состоит из десяти цветов, могла пополниться новым цветом.
Автоновости дня 04:09
Политика

Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы

РБК 04:55
Общество

На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
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Экономика

В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Армия и оружие

Шойгу предупредил об угрозе гонки ракетных вооружений в Европе

Будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не определено, и важно не допустить новой гонки вооружений.
Интерфакс 08:17
Шоу-бизнес

Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения

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RuNews24.ru 05:10
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 07 сентября в 10:38
Происшествия

Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти

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ТАСС 04:14
Политика

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Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

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Авто

Что известно о будущей «Ниве»

Имеются достоверные сведения о том, что компания «Автопродукт» работает над независимой подвеской для «Нивы».
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В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
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Политика

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

RT на русском вчера в 15:49
Транспорт

Несколько столичных улиц перекроют из-за осеннего велофестиваля

Вечерняя Москва 06:11
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Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
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Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей

Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
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Происшествия

Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек

Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Экономика

В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты

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REGNUM 03:34
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
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Борис Джонсон заявил, что Британия покинет ЕС 31 октября

Британский премьер сообщил, что его не пугает то, что может произойти в парламенте Великобритания выйдет из состава ЕС не позднее 31 октября, хотя британский парламент пытается добиться новой отсрочки Brexit, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:18
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