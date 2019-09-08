Авто
Автоновости дняIveco хочет расширить производство в России
Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет. Поиск российского партнера для этой цели уже начался, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнес-директора ООО «Ивеко Руссия» Роберто Каматту.
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с чего всё началось
Iveco хочет наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.Ведомостивчера в 17:42
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LG начнет выпускать смартфоны на блокчейне
Компания LG в ближайшее время начнет выпускать блокчейн-смартфоны, пишет крупное южнокорейское издание Chosun со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
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Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
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Ведомости 06:50
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Общество
Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке
Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Энергетика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
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REGNUM 07:31
Театры
Машков рассказал о фестивале учеников Олега Табакова «Атом солнца»
Фестиваль "Атом солнца" планируется проводить раз в два года.
РИА Новости 07:58
Авто
Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете
Седан LADA Vesta Cross, официальная цветовая гамма которого состоит из десяти цветов, могла пополниться новым цветом.
Автоновости дня 04:09
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Армия и оружие
Шойгу предупредил об угрозе гонки ракетных вооружений в Европе
Будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не определено, и важно не допустить новой гонки вооружений.
Интерфакс 08:17
Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 07 сентября в 10:38
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 2020 году в Москве.
Ruposters.ru 06:15
Авто
Что известно о будущей «Ниве»
Имеются достоверные сведения о том, что компания «Автопродукт» работает над независимой подвеской для «Нивы».
Car.ru 07:49
Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
Известия вчера в 23:54
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском вчера в 15:49
Транспорт
Несколько столичных улиц перекроют из-за осеннего велофестиваля
Вечерняя Москва 06:11
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Общество
Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей
Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Экономика
В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты
Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
REGNUM 03:34
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Политика
Борис Джонсон заявил, что Британия покинет ЕС 31 октября
Британский премьер сообщил, что его не пугает то, что может произойти в парламенте Великобритания выйдет из состава ЕС не позднее 31 октября, хотя британский парламент пытается добиться новой отсрочки Brexit, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:18