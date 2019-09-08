Авто
Автоновости дняIveco хочет расширить производство в России
Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет. Поиск российского партнера для этой цели уже начался, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнес-директора ООО «Ивеко Руссия» Роберто Каматту.
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с чего всё началось
Iveco хочет наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.Ведомостивчера в 17:42
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Итальянская Iveco хочет расширить свое производство авто в РФ
Будущее России. Национальные проекты02:25
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:44, Вашингтон
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Все действующие главы регионов побеждают на выборах
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