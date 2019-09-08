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Автоновости дняАвтоновости дняIveco хочет расширить производство в России

Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет. Поиск российского партнера для этой цели уже начался, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнес-директора ООО «Ивеко Руссия» Роберто Каматту.
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с чего всё началось

Итальянской Iveco потребовался новый завод в России

Iveco хочет наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.
Ведомостивчера в 17:42

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Итальянской Iveco потребовался новый завод в России

Ведомостивчера в 17:42

Iveco намерен расширить производство в России

Автостат03:04

Iveco хочет расширить производство в России

Автоновости дня03:10

Компания Iveco намерена расширить производство в России

Тарантас Ньюс03:14

Iveco начал искать в РФ партнера для расширения производства грузовиков

Интерфакс02:22

Iveco потребовался новый завод в России

АвтоБизнесРевю03:06

Итальянская Iveco хочет расширить свое производство авто в РФ

Будущее России. Национальные проекты02:25
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:44, Вашингтон
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек

Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Политика

Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

На выборах главы Санкт-Петербурга наибольшее количество голосов набирает врио губернатора Александр Беглов.
Известия вчера в 17:08
Политика

Газета Le Figaro назвала Киев столицей России

Видео с неправильной геолокацией было опубликовано на сайте издания Французская газета Le Figaro обозначила Киев российским городом.
Аргументы и Факты 02:30
Политика

Путин проголосовал на выборах в Москве

Президент России Владимир Путин утром, 8 сентября, проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.
Московский Комсомолец вчера в 03:17
Экономика

Минфин разъяснил, какой будет новая система пенсионных накоплений

Документ направлен на согласование в Минтруд. Одним из основных элементов новой системы станет добровольный порядок присоединения граждан.
Gazeta.SPb 07 сентября в 01:53
Наука

Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ

Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru вчера в 16:51
Политика

Алексей Текслер выиграл губернаторские выборы в Челябинской области

Челябинск Сегодня 02:26
Теннис

Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновленном рейтинге ATP на одну строчку и теперь занимает четвертую позицию.
ProstoProSport 02:15
Политика

Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

РИА Новости 03:21
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Экономика

FT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group

Две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
ТАСС 01:18
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия

В промзоне Петербурга произошел крупный пожар

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар тушили 40 специалистов, было задействовано восемь единиц техники.
Российская газета 01:36
Гаджеты

Xiaomi готова представить доступный 5G-смартфон

The GEEK 03:36
Здоровье

Терапевт назвала скрытые причины отечности

Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от жидкостей на ночь, но утром все равно выглядит отечным, причиной этому могут быт скрытые от глаз процессы.
MedikForum.ru вчера в 12:02
Политика

Пушков объяснил тоску Катамадзе по российскому зрителю

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал прозвучавшее в эфире украинского ТВ заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к российским поклонникам.
Взгляд.ру вчера в 11:35
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 20:21
Общество

Жители Великобритании обнаружили странное существо

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Политика

В парламент Севастополя проходят пять партий

В Заксобрание предварительно проходят пять партий. Больше всего набрала "Единая Россия" - 38 с половиной процентов.
Крым 24 02:45
Политика

Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17

Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru вчера в 04:34
Экономика

Сечин назвал сроки постройки металлургического комплекса для «Звезды»

РБК вчера в 08:23
Происшествия

СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву

В отношении банкира возбудили уголовное дело Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту особо крупной растраты в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева.
Коммерсантъ вчера в 15:46
Футбол

Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.
Чемпионат вчера в 16:50
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Армия и оружие

Движение «Хезболлах» заявило, что сбило израильский беспилотник

Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что его бойцы сбили израильский беспилотник в районе пограничного поселения Рамия в южном Ливане, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 00:19
Армия и оружие

Китай: Су-57Э оказался вообще никому не нужен

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Экономика

В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Футбол

Гризманн обвинил жену в незабитом пенальти в игре с Албанией

Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн подвел итоги встречи 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Албанией (4:1).
Бомбардир.ру вчера в 18:41
Политика

Все действующие главы регионов побеждают на выборах

По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:45
Политика

Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

Известия вчера в 23:18
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Итальянская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира - в Турине.
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