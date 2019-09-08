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Автоновости дняАвтоновости дняIveco хочет расширить производство в России

Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет. Поиск российского партнера для этой цели уже начался, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнес-директора ООО «Ивеко Руссия» Роберто Каматту.
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с чего всё началось

Итальянской Iveco потребовался новый завод в России

Iveco хочет наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.
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Итальянской Iveco потребовался новый завод в России

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Iveco хочет расширить производство в России

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Интерфакс02:22

Iveco планирует расширить производство в РФ

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В Iveco хотят расширить производство в России

Tvoe-avto.com03:51

Iveco потребовался новый завод в России

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