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Автоновости дняАвтоновости дняIveco хочет расширить производство в России

Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет. Поиск российского партнера для этой цели уже начался, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнес-директора ООО «Ивеко Руссия» Роберто Каматту.
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с чего всё началось

Итальянской Iveco потребовался новый завод в России

Iveco хочет наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.
Ведомостивчера в 17:42

Подробнее о событии

Итальянской Iveco потребовался новый завод в России

Ведомостивчера в 17:42

Iveco намерен расширить производство в России

Автостат03:04

Iveco начал искать в РФ партнера для расширения производства грузовиков

Интерфакс02:22

Iveco хочет расширить производство в России

Автоновости дня03:10

Компания Iveco планирует расширить производство в РФ

Тарантас Ньюс03:14

В Iveco хотят расширить производство в России

Tvoe-avto.com03:51

IVECO расширяет производство в России

АвтоВзгляд04:42
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Подведены итоги выборов в Мосгордуму

По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".
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Комитет имущественных отношений (КИО) получил полномочия по организации и проведению торгов на предоставление городских объектов недвижимости на инвестиционных условиях для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования.
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Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open

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Лукас Сантос дебютирует за ЦСКА в матче с «Араратом»

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Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

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Армия и оружие

Reuters: «Хезболлах» сбила израильский беспилотник на юге Ливана

Отряды шиитской группировки "Хезболлах" сбили на юге Ливана израильский беспилотник в районе деревни Рамие вблизи границы с еврейским государством.
ТАСС вчера в 23:43
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В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада

Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
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Последние два с половиной года на рынке процессоров наблюдается оживление, какого не было долго.
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Тело мужчины нашли на территории гаражного комплекса в Зеленограде

Мужчина найден убитым в гаражном комплексе в Зеленограде, возбуждено дело.
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Политика

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Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

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Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
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Экономика

Домодедово перечеркивают полосы

В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.
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Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
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Экономика

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Известия 07 сентября в 05:56
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
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Происшествия

В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре члена избиркома

Вести.Ru 04:34
Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности РФ тесно сотрудничать с Францией

Министерство обороны России готово сотрудничать с французским военным ведомством настолько тесно, насколько готовы коллеги во Франции, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
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Платунинговый путь: караваны беспилотных фур запустят по России

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В России вырастут детские пособия

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Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве

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Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму

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Транспорт

British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов, которая продлится двое суток — 9 и 10 сентября.
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