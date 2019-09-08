Авто
Автоновости дняIveco хочет расширить производство в России
Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет. Поиск российского партнера для этой цели уже начался, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнес-директора ООО «Ивеко Руссия» Роберто Каматту.
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с чего всё началось
Iveco хочет наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.Ведомостивчера в 17:42
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Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
RT на русском 04:42
Политика
Подведены итоги выборов в Мосгордуму
По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".
Газета.Ru 04:59
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Общество
КИО получил полномочия на проведение торгов по городскому имуществу
Комитет имущественных отношений (КИО) получил полномочия по организации и проведению торгов на предоставление городских объектов недвижимости на инвестиционных условиях для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования.
Город+ 03:48
Происшествия
Пропавшую в Тюмени девочку нашли задушенной
Подозреваемый уже установлен.В Тюмени обнаружили тело 16-летней девушки, которая ушла из дома и не вернулась.
УралПолит.Ru 02:43
Общество
Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников
Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.
REGNUM 04:00
Теннис
Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 00:26
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:49
Футбол
Лукас Сантос дебютирует за ЦСКА в матче с «Араратом»
Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос сегодня, 9 сентября, дебютирует за свою команду.
Чемпионат 04:41
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Армия и оружие
Reuters: «Хезболлах» сбила израильский беспилотник на юге Ливана
Отряды шиитской группировки "Хезболлах" сбили на юге Ливана израильский беспилотник в районе деревни Рамие вблизи границы с еврейским государством.
ТАСС вчера в 23:43
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Гаджеты
Intel признала потерю доли рынка процессоров
Последние два с половиной года на рынке процессоров наблюдается оживление, какого не было долго.
Игромания.ру 04:31
Происшествия
Тело мужчины нашли на территории гаражного комплекса в Зеленограде
Мужчина найден убитым в гаражном комплексе в Зеленограде, возбуждено дело.
Агентство Москва 03:28
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Известия вчера в 17:08
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Экономика
Домодедово перечеркивают полосы
В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Экономика
В Госдуме оценили законопроект о новой системе пенсионных накоплений
В Госдуме приветствовали инициативу Минфина о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Известия 07 сентября в 05:56
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ тесно сотрудничать с Францией
Министерство обороны России готово сотрудничать с французским военным ведомством настолько тесно, насколько готовы коллеги во Франции, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
РЕН ТВ 04:38
Транспорт
Платунинговый путь: караваны беспилотных фур запустят по России
Межведомственная рабочая группа «Автонет» намерена запустить в России платунинг — движение беспилотного каравана грузовиков по федеральным трассам страны.
Известия вчера в 17:02
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Хоккей
Кравцов отдал три передачи в матче с «Далласом»
Новички «Рейнджерс» на турнире новобранцев в Траверс Сити обыграли «Даллас» со счетом 6:4. Российский нападающий Виталий Кравцов отдал три голевые передачи.
Спорт-Экспресс 05:03
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 16:15
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов, которая продлится двое суток — 9 и 10 сентября.
Известия 02:53