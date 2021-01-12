Онлайн-кинотеатр ivi, планировавший провести первичное размещение акций в США, перенес его на неопределенный срок из-за законопроекта депутата от «Единой России» Антона Горелкина, сообщает Forbes со ссылкой на два источника.

С чего всё началось законопроекте , который он внес на рассмотрение 18 декабря, речь идет о всех без исключения онлайн-кинотеатрах и видеостриминговых сервисах в России вне зависимости от состава аудитории. РБК вчера в 01:28