Forbes: ivi отложила IPO из-за законопроекта о доле иностранцев в онлайн-кинотеатрах
Онлайн-кинотеатр ivi, планировавший провести первичное размещение акций в США, перенес его на неопределенный срок из-за законопроекта депутата от «Единой России» Антона Горелкина, сообщает Forbes со ссылкой на два источника.В источнике
С чего всё началось
В законопроекте
, который он внес на рассмотрение 18 декабря, речь идет о всех без исключения онлайн-кинотеатрах и видеостриминговых сервисах в России вне зависимости от состава аудитории.
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