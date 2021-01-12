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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Forbes: ivi отложила IPO из-за законопроекта о доле иностранцев в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатр ivi, планировавший провести первичное размещение акций в США, перенес его на неопределенный срок из-за законопроекта депутата от «Единой России» Антона Горелкина, сообщает Forbes со ссылкой на два источника.В источнике
Sostav.ru
Тайга.инфо
Telesputnik.ru
BFM.ru
Эхо Москвы
Adindex.ru
Московские новости
3DNews
Snob.ru
Forbes
Коммерсантъ FM
С чего всё началось
В законопроекте
, который он внес на рассмотрение 18 декабря, речь идет о всех без исключения онлайн-кинотеатрах и видеостриминговых сервисах в России вне зависимости от состава аудитории.
РБКвчера в 01:28
Подробнее о событии
Forbes

«Напоминает историю, как «Горелкин обрушил «Яндекс»: депутат отреагировал на перенос IPO ivi из-за его законопроекта

Forbesвчера в 04:59
Ведомости

Forbes узнал о переносе IPO онлайн-кинотеатра ivi на неопределенный срок

Ведомостивчера в 02:27
Интерфакс

Депутат Горелкин допустил, что ivi придется изменить структуру владения

Интерфаксвчера в 03:00
Эхо Москвы

Онлайн-кинотеатр ivi отложил на неопределенный срок запланированный выход на биржу США

Эхо Москвывчера в 04:36
РБК

Forbes узнал о переносе IPO онлайн-кинотеатра ivi на неопределенный срок

РБКвчера в 01:28
ТАСС

Forbes: ivi отложила IPO на неопределенный срок

ТАССвчера в 20:16
Коммерсантъ

Forbes: ivi отложила IPO из-за законопроекта о доле иностранцев в онлайн-кинотеатрах

Коммерсантъвчера в 17:40

Для подводных беспилотников «Посейдон» построят береговую базу

Москва, 13 января 2021, 23:41 — REGNUM Береговая база для ядерных глубоководных беспилотников «Посейдон» будет построена к лету 2022 года, сообщает 13 января газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.
Для подводных беспилотников «Посейдон» построят береговую базу
REGNUMвчера в 15:41

Baza раскрыла размер зарплаты глав «Газпрома», Сбербанка и ряда госкомпаний

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в 2018 году заработал 1,5 млрд рублей в «Газпроме» и еще 0,4 млрд — в компаниях «СОГАЗ», «СК СОГАЗ Жизнь», «Газпром медиа холдинг», «НПФ Газфонд», «Газпромбанк», где он работал в советах директоров.
66.ru12 января в 10:27

Кабмин Украины введет государственное регулирование цен на газ

«Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, резкого и неподъемного роста биржевых цен на газ за последние недели предлагается ввести государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на период карантинных ограничений или до завершения данного отопительного сезона», — написал он в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 08:56

Airbnb отменил все брони жилья в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена

Из заявления пресс-службы следует, что причиной отказа в данной услуге послужил призыв властей США отложить посещение столицы, а также информация о возможных попытках помешать проведению инаугурации президента Байдена.
ИА Красная Веснавчера в 14:52