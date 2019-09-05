Шоу-бизнес
Вести.RuИвлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала черно-белый снимок: на борту яхты лежит Элджей и смеется.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 12:06, Вашингтон
Армия и оружие
Боевики заявили об убийстве российских спецназовцев в Сирии
Как пишет интернет-газета со ссылкой на боевиков из «Национального фронта освобождения», поддерживаемых Турцией, несколько человек из российского спецназа были убиты или ранены на этой неделе при попытке проникнуть в тыл противника в городе Ааджаз на востоке мухафазы Идлиб.
Красная весна 10:06
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Экономика
Глава «Сургутнефтегаза» связал скачок акций компании со спекулянтами
Богданов, отвечая на вопрос, была ли создана эта компания для инвестиций в ценные бумаги «Сургутнефтегаза», сказал, что это домысел.
РБК 07:38
Экономика
Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию
Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с июлем 2019 года, сообщает Росстат.
Rambler News Service 09:19
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Общество
Канатоходец сорвался при прохождении между башнями «Москва-Сити»
Очевидцы засняли канатоходца, который сорвался между башнями делового центра «Москва-Сити».
РБК 11:53
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес
Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов
Певица будет жить рядом с океаном Сегодня стало известно, что Ольга Бузова решилась на покупку жилья за границей.
WomanHit.ru 05:00
Футбол
Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели почти четыре миллиона телезрителей
Невские Новости 11:06
Культура
Надежда Оболенцева, Ксения Чилингарова и другие селебрити отметили начало ярмарки Cosmoscow
Гостями вечеринки стали Ксения Чилингарова, Надежда Оболенцева, Валерия Роднянская, Оксана Бондаренко, Виктория Борисевич, Игорь Гаранин и другие селебрити.
Woman.ru 07:07
Футбол
Гол Джано помог сборной Грузии сыграть вничью с Южной Кореей
В Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоялся товарищеский матч Южная Корея — Грузия.
Чемпионат 11:28
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Происшествия
На пляж во Флориде вынесло несколько килограммов кокаина
Посетители пляжа заметили подозрительные свертки и обратились в полицию. Как передает NBC, в 15 пакетах обнаружили кокаин.
Росбалт 10:40
Экономика
Дерипаска заявил, что российская судебная система не устраивает бизнес
Работа российской судебной системы не устраивает предпринимателей, что препятствует переводу их бизнеса в национальную юрисдикцию.
ТАСС 03:10
Футбол
Армения — Италия 1:0 (1-й тайм)
Sportbox.ru анонсирует самые интересные противостояния двух ближайших туров отборочного этапа Евро-2020.
Sportbox.RU 05:51
Гаджеты
IFA 2019. HMD Global представила смартфон Nokia 7.2
ITZine.ru 11:48
Происшествия
Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05