Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuИвлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала черно-белый снимок: на борту яхты лежит Элджей и смеется.
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Телеведущая А.Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея

Агентство Москва08:57

Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ

РИА Новости10:05

Настя Ивлеева вышла замуж и поменяла фамилию

Дни.ру09:52

Теперь официально: Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея

StarHit.ru09:30

Настя Ивлеева впервые назвала Элджея мужем и поменяла фамилию

Woman.ru09:05

Теперь жена: Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея

Телепрограмма09:02

Анастасия Ивлеева и Элджей поженились

Super.ru08:13
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 12:06, Вашингтон
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

REGNUM 08:32
Армия и оружие

Боевики заявили об убийстве российских спецназовцев в Сирии

Как пишет интернет-газета со ссылкой на боевиков из «Национального фронта освобождения», поддерживаемых Турцией, несколько человек из российского спецназа были убиты или ранены на этой неделе при попытке проникнуть в тыл противника в городе Ааджаз на востоке мухафазы Идлиб.
Красная весна 10:06
Космос

Робота «Федора» включили перед возвращением на Землю

ТАСС 11:23
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Экономика

Глава «Сургутнефтегаза» связал скачок акций компании со спекулянтами

Богданов, отвечая на вопрос, была ли создана эта компания для инвестиций в ценные бумаги «Сургутнефтегаза», сказал, что это домысел.
РБК 07:38
Экономика

Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию

Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с июлем 2019 года, сообщает Росстат.
Rambler News Service 09:19
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Общество

Канатоходец сорвался при прохождении между башнями «Москва-Сити»

Очевидцы засняли канатоходца, который сорвался между башнями делового центра «Москва-Сити».
РБК 11:53
Интернет

Facebook запустила новый сервис для знакомств

ТАСС 11:00
Экономика

Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке

"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Политика

К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Политика

Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес

Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов

Певица будет жить рядом с океаном Сегодня стало известно, что Ольга Бузова решилась на покупку жилья за границей.
WomanHit.ru 05:00
Футбол

Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели почти четыре миллиона телезрителей

Невские Новости 11:06
Культура

Надежда Оболенцева, Ксения Чилингарова и другие селебрити отметили начало ярмарки Cosmoscow

Гостями вечеринки стали Ксения Чилингарова, Надежда Оболенцева, Валерия Роднянская, Оксана Бондаренко, Виктория Борисевич, Игорь Гаранин и другие селебрити.
Woman.ru 07:07
Футбол

Гол Джано помог сборной Грузии сыграть вничью с Южной Кореей

В Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоялся товарищеский матч Южная Корея — Грузия.
Чемпионат 11:28
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии

Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Политика

Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Происшествия

На пляж во Флориде вынесло несколько килограммов кокаина

Посетители пляжа заметили подозрительные свертки и обратились в полицию. Как передает NBC, в 15 пакетах обнаружили кокаин.
Росбалт 10:40
Экономика

Дерипаска заявил, что российская судебная система не устраивает бизнес

Работа российской судебной системы не устраивает предпринимателей, что препятствует переводу их бизнеса в национальную юрисдикцию.
ТАСС 03:10
Происшествия

Владимирский автомобилист насмерть сбил двух детей

REGNUM 04:03
Футбол

Армения — Италия 1:0 (1-й тайм)

Sportbox.ru анонсирует самые интересные противостояния двух ближайших туров отборочного этапа Евро-2020.
Sportbox.RU 05:51
Гаджеты

IFA 2019. HMD Global представила смартфон Nokia 7.2

ITZine.ru 11:48
Происшествия

Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
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Анастасия Ивлеева
YouTube-блогер
российская телеведущая и видеоблогер. Наиболее известна как звезда Instagram, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка. Перезагрузка».
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Алексей Узенюк
Российский исполнитель
российский хип-хоп-исполнитель.
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