Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала черно-белый снимок: на борту яхты лежит Элджей и смеется.

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