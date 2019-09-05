Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuИвлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала черно-белый снимок: на борту яхты лежит Элджей и смеется.
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Звезды интернета Настя Ивлеева и Элджей поженились: пикантные фото пары

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Настя Ивлеева вышла замуж и поменяла фамилию

Дни.ру09:52

Анастасия Ивлеева и Элджей поженились

Super.ru08:13
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Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
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Путин не понимает, почему Япония не выдает визы крымчанам

Президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, и напомнил, что Россия согласилась на безвизовое посещение японцами Курильских островов.
Московский Комсомолец 10:21
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Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
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Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в том, что он перенаправил $771 млн, которые планировалось потратить на сдерживание России в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой.
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Названы условия для перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе.
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СМИ сообщили, какие премиальные получают игроки ФК «Тамбов»

За домашнюю победу в чеченском клубе платят игрокам 150 тысяч рублей, за выездную – 250 тысяч рублей.
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Британский актер Уилл Поултер, известный по фильмам "Солнцестояние" и "Черное зеркало: Брандашмыг", получил главную роль в сериале "Властелин колец".
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Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом

Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
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Повышение уровня смертности в зимний период могут вызывать перепады температуры, повышенная влажность и атмосферное давление, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов.
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МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии

Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
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российская телеведущая и видеоблогер. Наиболее известна как звезда Instagram, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка. Перезагрузка».
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Алексей Узенюк
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российский хип-хоп-исполнитель.
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