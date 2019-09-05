Шоу-бизнес
Вести.RuИвлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала черно-белый снимок: на борту яхты лежит Элджей и смеется.
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Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости 18:24
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета вчера в 08:58
Космос
Огромный астероид пролетит рядом с Землей в конце октября
Крупный астероид, диаметр которого составляет порядка километра, пролетит 25 октября примерно на расстоянии 6,2 млн километров от планеты Земля.
Политическая Экспертиза 03 сентября в 23:39
Политика
Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США
Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Политика
Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и услышать мнение жителей о том, хотят ли они вернуться в состав Украины.
РИА Новости 16:10
Гаджеты
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019
Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.
Megaobzor.com 14:55
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Гаджеты
Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца
Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.
Известия 11:05
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова возвращается на проект «ДОМ-2»
Недавно 54-летняя Татьяна Африкантова похвасталась в микроблоге своим преображением.
StarHit.ru 18:30
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Наука
Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии
Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.
N+1 14:11
Здоровье
Тучным россиянам посоветовали срочно привиться от гриппа
Страдающим ожирением россиянам следует одними из первых делать прививки от гриппа.
ТВ Центр 01:53
Политика
Правительство Японии позитивно оценило итоги переговоров Путина и Абэ
Итоги переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ позитивно оценены правительством Японии.
АБН 19:16
Общество
Мэр Якутска уволила своего заместителя из-за образования
Как сообщила градоначальница Сардана Авксентьева, трудовой договор с первым заместителем Владимиром Федоровым расторгнут из-за несоответствующего образования.
RuNews24.ru 20:10
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE снова подешевел
Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на «облегченный» флагман Mi 9 SE.
Megaobzor.com 14:31
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты 20:20
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Политика
Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания России
"Варшава методично пытается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности", - отметил Пискорский.
РЕН ТВ 21:12
Технологии
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Экономика
Долю теневого рынка алкоголя в РФ оценили в 30-40%
На долю теневого рынка алкоголя в России, по оценке экспертов, приходится 30-40%, сообщила руководитель Центра развития потребительского рынка (ЦРПР) "Сколково" Елена Чо.
Интерфакс 09:05
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском 21:08
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47