Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuИвлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала черно-белый снимок: на борту яхты лежит Элджей и смеется.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Звезды интернета Настя Ивлеева и Элджей поженились: пикантные фото пары

Московский Комсомолец14:11

Теперь жена: Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея

Телепрограмма09:02

Анастасия Ивлеева и Элджей поженились

Super.ru08:13

Теперь официально: Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея

StarHit.ru09:30

Настя Ивлеева впервые назвала Элджея мужем и поменяла фамилию

Woman.ru09:05

Телеведущая А.Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея

Агентство Москва08:57

Настя Ивлеева вышла замуж и поменяла фамилию

Дни.ру09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:18, Вашингтон
Происшествия

В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области

Газета.Ru 12:49
Происшествия

Обыски в штабе Навального и ФБК завершились

Ведомости 18:24
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Экономика

Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета вчера в 08:58
Космос

Огромный астероид пролетит рядом с Землей в конце октября

Крупный астероид, диаметр которого составляет порядка километра, пролетит 25 октября примерно на расстоянии 6,2 млн километров от планеты Земля.
Политическая Экспертиза 03 сентября в 23:39
Политика

Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США

Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Гаджеты

Sony выпустила компактный флагман Sony Xperia 5

Astera 14:31
Политика

Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и услышать мнение жителей о том, хотят ли они вернуться в состав Украины.
РИА Новости 16:10
Гаджеты

Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019

Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.
Megaobzor.com 14:55
Общество

Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы

Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Гаджеты

Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца

Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.
Известия 11:05
Шоу-бизнес

Татьяна Африкантова возвращается на проект «ДОМ-2»

Недавно 54-летняя Татьяна Африкантова похвасталась в микроблоге своим преображением.
StarHit.ru 18:30
Армия и оружие

Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Интерфакс 04:54
Наука

Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии

Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.
N+1 14:11
Здоровье

Тучным россиянам посоветовали срочно привиться от гриппа

Страдающим ожирением россиянам следует одними из первых делать прививки от гриппа.
ТВ Центр 01:53
Политика

Правительство Японии позитивно оценило итоги переговоров Путина и Абэ

Итоги переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ позитивно оценены правительством Японии.
АБН 19:16
Общество

Мэр Якутска уволила своего заместителя из-за образования

Как сообщила градоначальница Сардана Авксентьева, трудовой договор с первым заместителем Владимиром Федоровым расторгнут из-за несоответствующего образования.
RuNews24.ru 20:10
Интернет

В «ВК» появился бот, позволяющий узнать друзей, пользующихся Pornhub

ИнфоСМИ 12:37
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE снова подешевел

Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на «облегченный» флагман Mi 9 SE.
Megaobzor.com 14:31
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты 20:20
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Политика

Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания России

"Варшава методично пытается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности", - отметил Пискорский.
РЕН ТВ 21:12
Гаджеты

Nokia представила «раскладушку» 2720 Flip

ТАСС 20:05
Технологии

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Экономика

Долю теневого рынка алкоголя в РФ оценили в 30-40%

На долю теневого рынка алкоголя в России, по оценке экспертов, приходится 30-40%, сообщила руководитель Центра развития потребительского рынка (ЦРПР) "Сколково" Елена Чо.
Интерфакс 09:05
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском 21:08
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Ивлеева
YouTube-блогер
российская телеведущая и видеоблогер. Наиболее известна как звезда Instagram, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка. Перезагрузка».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Узенюк
Российский исполнитель
российский хип-хоп-исполнитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное